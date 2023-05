Les vacanciers moins nombreux en août

Une récente étude de l’European Travel Commission révèle que cette année, les vacanciers ont moins l’intention de partir au mois d’août. Ils favorisent plutôt le mois de juillet, afin d’éviter la foule et les tarifs plus élevés.

Les vacanciers évitent le mois d’août pour voyager

Cet été 2023 sera avant tout marqué par l’inflation. Le coût de la vie augmentant, les Français font plus attention à leur porte-monnaie. Et pour s’assurer des vacances pas trop onéreuses, mieux vaut éviter la pleine saison. L’European Travel Commission (ETC) a réalisé une étude sur les vacanciers européens. Cette étude met en avant que sept Européens sur dix prévoient de partir en voyage d’ici le mois de septembre. Cependant, le mois d’août est évité. En effet, une grande majorité des personnes interrogées envisagent de voyager avant le mois d’août. Et pour cause, les tarifs proposés pendant ce mois sont jugés trop excessifs. Résultat, 40% des sondés favorisent le début et le milieu de l’été, soit les mois de juin et juillet. Seulement 23% des personnes interrogées comptent partir en vacances en août et en septembre. Cela représente une baisse de 9% comparé à l’année précédente.

Les vagues de canicules redoutées

Par ailleurs, avec l’inflation, les prix ont augmenté. Pour profiter de la même durée de congés avec un budget similaire, les vacanciers n’ont pas d’autres choix que de décaler leurs dates habituelles. Une autre stratégie pour réduire les coûts : réserver en avance. En effet, de nombreux vacanciers ont déjà effectué leurs réservations. Très exactement 51% selon l’étude de l’ETC. Il s’agit d’une augmentation de 8% par rapport à l’an passé. Si les vacanciers préfèrent éviter le mois d’août, ce n’est pas seulement pour préserver leur porte-monnaie. En effet, cette période de l’année est propice aux canicules et vagues de chaleur. Les Européens anticipent ces phénomènes météorologiques et préfèrent donc voyager dans des conditions optimales.

Les destinations plébiscitées

Selon l’étude de l’ETC, 18% des vacanciers choisissent leur destination en fonction des conditions météorologiques agréables et 17% selon les tarifs. Résultat, les voyageurs européens favorisent les destinations pas trop éloignées de chez eux, à savoir la France et l’Espagne. 8% des Européens posent leurs valises dans ces deux pays. L’Italie attire 7% des voyageurs européens, la Grèce 6% et l’Allemagne 5%. Concernant les budgets, l’étude révèle que 37% des Européens prévoient de dépenser un peu plus de 1 500 euros par voyage, soit 7% de plus qu’en 2022. Un peu plus de la moitié des interrogées prévoient de réaliser plusieurs voyages entre avril et septembre. Plus précisément, 35% envisagent au moins deux voyages et 24% en envisagent trois ou plus. Le fait que les vacanciers ne partent plus majoritairement en août serait une opportunité pour l’environnement, selon le président de l’ETC. « Il est encourageant de constater que de plus en plus de voyageurs choisissent les périodes creuses de l’été pour éviter la surpopulation et les prix élevés. Cette tendance positive favorise la gestion durable des destinations en répartissant plus uniformément les flux touristiques », conclut Luís Araújo, le président de l’ETC.