Les syndics attaquent en justice la start-up qui les ridiculise

Les gestionnaires de copropriétés comptent faire cesser la campagne publicitaire de Matera au motif qu'elle les dénigre et crée une concurrence déloyale.

Décidément l'heure est aux règlements de compte dans les professions immobilières. Après les échauffourées entre agents immobiliers et mandataires commerciaux, il y a eu tout récemment l'assignation en justice des agents immobiliers par les notaires qui leur reproche d'entretenir la confusion avec leur nouveau symbole de reconnaissance. Et voici le tour des syndics qui attaque en justice Matera, une start-up qui vient marcher sur leurs plates-bandes.

Il faut dire que cette jeune plateforme de gestion de copropriété créée en 2017 sous le nom d'Illicopro n'y était pas allée avec le dos de la cuiller. Dans une campagne d'affichage lancée juste avant le confinement, on pouvait lire des slogans tels que «Merci syndic pour votre musique d'attente, maintenant je connais Vivaldi par cœur» ou «Merci syndic pour l'ascenseur en panne, j'ai des cuisses en béton». Évidemment, cette communication a été très mal accueillie par les professionnels visés qui comptent régler leur différend devant les tribunaux.

Tribunal de commerce et DGCCRF

L'Association nationale des gestionnaires de copropriété (ANGC) et la Fnaim Grand Paris ont ainsi porté l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ainsi que la DGCCRF, rejoints pour partie de la procédure par Foncia. Les plaignants comptent notamment faire cesser, en référé (audience le 11 juin) la campagne d'affichage pour «dénigrement».

Par ailleurs, pour le fond de l'affaire, ils estiment que la start-up se fait indûment passer pour un syndic, ce qu'elle n'est pas, d'où une pratique trompeuse. «Nous avions déjà constaté dès la création d'Illicopro que cette société parlait très mal des syndics et nous l'avions à l'œil, explique Gilles Frémont, président de l'ANGC. Et depuis qu'elle est devenue Matera et a levé 10 millions d'euros, elle affiche de nouvelles ambitions. Nous ne pouvons pas accepter qu'une structure qui n'est pas un syndic se présente comme tel.»

Les plaignants estiment que les expressions «syndic réinventé», «syndic de copropriété de demain» ou «votez Matera» utilisées dans la communication de la start-up, créent la confusion. Rappelons que la loi Elan (23 novembre 2018) avait renforcé la protection du titre de syndic de copropriété qui ne peut être utilisé que par ceux qui détiennent la carte professionnelle spécifique à cette activité. Ce qui n'est pas le cas de Matera.

Des parts de marché en jeu

«Notre modèle, c'est celui du syndic coopératif, une formule qui existe depuis plus de 50 ans et que notre site mentionne systématiquement», se défend Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera. Dans ce cas, la copropriété est gérée par le conseil syndical, sans professionnel externe, et c'est le président du conseil syndical qui agit en qualité de syndic. Matera intervient alors en soutien de ce syndic coopératif en proposant des outils informatiques, un accompagnement et des conseils. Si la start-up est plutôt claire sur son site, il faut bien reconnaître que les affiches incriminées ne parlent pas de «syndic coopératif».

Alors que bon nombre d'assemblées générales ont été décalées pour cause de pandémie, les plaignants veulent aussi en profiter pour dénoncer des pratiques commerciales agressives, voire trompeuses, de la start-up. «Nous ne procédons à aucun acte de gestion, n'avons ni signature, ni accès aux comptes de la copropriété, explique Raphaël Di Meglio. Cette bataille est plus médiatique que juridique, elle est menée par des acteurs traditionnels qui craignent de perdre des parts de marché.» Affaire à suivre.