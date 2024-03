Les SCPI LF Avenir Santé et LF Grand Paris Patrimoine (La Française REM) acquièrent un portefeuille de santé à Paris

Une acquisition emblématique d’un portefeuille de santé situé à Paris (13ème et 15ème arrondissements) a récemment été réalisée en indivision par le gestionnaire d’actifs La Française REM, filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe qui gère près de 50 milliards d'euros d’encours. Ces acquisitions ont été réalisées pour le compte de deux de ses SCPI : LF Avenir Santé (80 %) et LF Grand Paris Patrimoine (20 %). Ces deux SCPI sont labellisées ISR et affichent des encours respectifs de 171,8 millions d'euros et 1,63 milliard d'euros. Le vendeur de ce portefeuille qui comprend 3 actifs pour une surface globale de 3.644 m² est La Mutuelle Générale.

Un magasin d’optique dans le cœur du 15ème arrondissement

Le portefeuille de santé que les deux SCPI du groupe La Française ont négocié auprès de La Mutuelle Générale est composé de trois actifs situés dans Paris intra-muros , bénéficiant tous d’une excellente connexion au réseau de transports en commun.

Parmi eux, on retiendra cette boutique en pied d’immeuble située à proximité immédiate de la gare Montparnasse , au 10 rue Armand Moisant, dans le 15ème arrondissement. Elle héberge un magasin d’optique : « Écouter Voir Optique Mutualiste » sur une surface utile de 254 m² ! Les lignes de métro 4, 6, 12 et 13 desservent cette adresse, avec trois possibilités d’arrêts : Montparnasse-Bienvenue, Falguière ou Pasteur.

Cet actif est loué dans le cadre d’un bail de long terme à La Mutuelle Générale.

Le centre de santé « Jack Senet »

Le second actif du portefeuille est adjacent au premier , au 12 rue Armand Moisant, bénéficiant de la même connexion exceptionnelle au réseau de transport francilien. Néanmoins, il dispose d’une surface beaucoup plus conséquente de 2415 m² !

Il s’agit du centre de santé « Jack Senet » (centre médical, laboratoire d’analyse, radiologie et dentaire) bénéficiant d’un plateau technique de haut niveau avec de nombreuses spécialités médicales (cardiologie, dermatologie, gynécologie, gastroentérite, neurologie, ORL...) et en particulier un centre complet d’imagerie médicale.

Le bâtiment est en R+6 sur un niveau de sous-sol et comporte un espace d’accueil, des salles d'attente, des cabinets médicaux et des bureaux administratifs.

Le « Centre Broca » et un magasin d’optique dans le 13ème arrondissement

Le 3ème actif du portefeuille est le centre de santé « Centre Broca » , situé au 94 rue Broca, dans 13ème arrondissement de Paris. L'actif est d’une surface de 915 m² auquel est couplé un autre magasin d’optique « Écouter Voir Optique Mutualiste » se développant sur une surface d'environ 60 m². Le centre médical Broca intègre 19 cabinets médicaux exerçant sur plusieurs spécialités incluant une offre dentaire, un cabinet de radiologie, ainsi qu’un pôle d’ophtalmologie spécialisé dans la prise en charge des pathologies de la rétine.

Comme les deux actifs du 15ème arrondissement, cet ensemble immobilier situé dans le 13ème arrondissement est loué à La Mutuelle Générale sur un bail de long terme .

Les centres « Jack Senet » et « Broca » proposent 43 spécialités de médecine exercées par environ 130 professionnels . Ils sont conventionnés secteur 1 et accueillent chaque année plus de 200.000 patients.

Jérôme Valade, Responsable du pôle immobilier de santé chez La Française REM, résume : « À l’image des valeurs de La Mutuelle Générale, cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de la SCPI LF Avenir Santé , compte-tenu d’une part des localisations centrales des immeubles et d’autre part de la satisfaction des critères extra-financiers de sa politique de sélection qui vise des actifs permettant de lutter contre le manque d’infrastructure de santé ou médicosociales tout en accompagnant la prise en charge qualitative des patients. »