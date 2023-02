Les SCPI d’Atland Voisin distribuent entre 5,28% et 5,78% de rendement en 2022

La société de gestion indépendante Atland Voisin vient d’annoncer une « année record » pour ses SCPI avec 547 millions € de collecte nette sur l’ensemble des véhicules de sa gamme et des taux de distribution compris entre 5,28% et 5,78%, reflétant « des dividendes stables ou en progression, sans distribution de réserves ou de plus-values ». Les investissements réalisés ont été à la mesure de la collecte avec 148 actifs signés pour un montant global de 579 millions € droits inclus. Les zones géographiques ciblées par les équipes de la société de gestion en 2022 ont été la France, l’Espagne et les Pays-Bas. A fin 2022, Atland Voisin confirme un encours global sous gestion de 3,4 milliards €, tous véhicules confondus.

Une année 2022 exceptionnelle concernant la collecte et les performances distribuées des SCPI

Avec 547 millions € de collecte, l’année 2022 s’avère être la meilleure de l’histoire de cette société de gestion indépendante créée à la fin des années 1960 à Dijon, qui a lancé en 1968 une des premières SCPI du marché: Immo Placement , spécialisée en immobilier de bureau régional . Par effet miroir de la collecte réalisée, Atland Voisin a investi 579 millions € sur 148 immeubles en 2022, en France essentiellement, mais également dans deux autres pays européens (Espagne et Pays-Bas) à l’occasion du lancement de la SCPI Epargne Pierre Europe à la fin de l’année dernière.

Sur le front des performances, 2022 aura également été un excellent crû, avec des taux de distribution qui s’étagent entre 5,28% et 5,78% selon les véhicules. On notera en particulier le redressement spectaculaire de la SCPI de commerce Foncière Rémusat , qui est la « best performer » d’Atland Voisin l’année dernière avec 5,78% de taux de distribution ( +93 points de base par rapport à 2021 et +138 points de base par rapport à 2020).

Jean-Christophe Antoine, Président d’Atland Voisin, ne peut que se féliciter du travail accompli par ses équipes l’année dernière : « 2022 a été une année record pour Atland Voisin, tant en termes de collecte que de volumes investis pour le compte de nos SCPI. Ce constat devrait être identique pour le marché de l’épargne immobilière dans son ensemble, qui conforte sa place dans les allocations des CGP et dans le patrimoine des Français. Nos stratégies d’investissement et de gestion permettent d’afficher des résultats courants supérieurs aux dividendes versés en 2022 , ce qui reflète la solidité de la capacité distributive réelle de nos SCPI. Cela devrait se traduire en 2023 encore par des taux de distribution significativement supérieurs à la moyenne attendue du marché. Nous conservons donc cet objectif pour cette année ; une année qui verra également la montée en puissance de nos actions sur le plan extra-financier, dans le cadre du label ISR notamment ».

Un ajustement inévitable des prix immobiliers

Atland Voisin confirme dans son communiqué que l’année 2023 « s’ouvre dans un contexte d’ajustement des prix immobiliers », une tendance que les experts ont vu arriver après l’été dans la foulée de la hausse impressionnante des taux d’intérêt ( +300 pb sur l’OAT 10 ans en 2022). Un autre élément joue également sur les valorisations : l’importance croissante que prennent auprès des investisseurs les critères d’investissement ESG . La société de gestion estime ainsi que « la combinaison de ces deux facteurs [hausse des taux et essor de l’ESG] entraîne une hiérarchisation plus forte des actifs , en fonction de la qualité de l’emplacement évidemment, et du bâti de plus en plus ». Cette nouvelle donne qui s’installe sur les marchés de l’investissement immobilier est un défi pour les intervenants, mais également une source d’opportunités pour les fonds qui ont de la collecte à investir.

Parallèlement à cela, Atland Voisin note « une bonne tenue de la demande locative sur les principaux marchés immobiliers couplée à une offre maîtrisée qui soutient les loyers, ceux-ci bénéficiant en partie de l’indexation ». Les excellents taux d’occupation financiers des SCPI de cette société de gestion ( entre 94,08% et 96,20% ) ainsi que le dynamisme de leurs taux de distribution en font incontestablement la démonstration. La SCPI Epargne Pierre en particulier, forte d’une capitalisation de 2,3 milliards € , dénombre près de 1000 locataires qui ont des baux d’une durée ferme moyenne résiduelle de 5 ans , dont plus de 75% de grandes entreprises.

Cette situation locative favorable implique une stabilité des valeurs d’expertise pour l’ensemble des SCPI gérées par Atland Voisin.

Une convergence attendue entre critères financiers et extrafinanciers

Dans son communiqué, Atland Voisin analyse les nouveaux enjeux liés aux contraintes ESG qui se développent de façon inexorable sur l’immobilier, et que les professionnels de la gestion immobilière doivent intégrer de façon accélérée à leur process d’investissement : « La nouveauté vient des critères extra-financiers ESG. Le critère Environnemental de ESG va répondre aux enjeux de décarbonation, de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité. Sur le plan financier, cette dimension correspond à la maîtrise des charges et à l’anticipation de contraintes réglementaires qui se matérialiseront par des futures taxes ou des obligations de dépenses d’investissement à terme, tant pour le propriétaire que pour les entreprises locataires. Le critère Social va répondre aux enjeux de la demande des utilisateurs, qui voit la montée en puissance des questions de mobilité douce, de confort et de santé des équipes, de souplesse dans l’organisation du travail. Le critère de Gouvernance va répondre aux enjeux de coordination de la chaîne de valeur immobilière, qui nécessite de réunir tous les acteurs pour rendre possible la remontée des données et l’articulation des responsabilités, condition indispensable à la réalisation de ces actions. Les investisseurs commencent à intégrer ces critères dans la formation des prix. Nous y voyons le début de la convergence entre critères financiers et extra-financiers . L’obtention du label ISR en 2021 par Épargne Pierre est la manifestation la plus visible du travail de fond réalisé pour prendre ce virage, décisif à long terme. La publication du deuxième rapport extrafinancier, qui paraîtra à l’été, sera l’occasion de partager de plus amples informations à ce sujet », résume ainsi la société de gestion.