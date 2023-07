Les SCI, OPCI et SCPI font face à une vague de rachats

Crédit photo : 123RF

L'ASPIM et l'IEIF ont publié les statistiques de souscription des SCPI, OPCI et sociétés civiles à immobilière au premier semestre 2023. Les chiffres font état d'une collecte en baisse de 53 % par rapport à la même période en 2022. Explications.

Dans sa cartographie des marchés et des risques publiée le 7 juillet dernier, l'AMF (autorité des marchés financiers) appelait à la vigilance sur les fonds immobiliers. En effet, les prix sont perçus comme élevés et les conditions de financement se sont dégradées avec la hausse des taux d'intérêt, annonçant une phase de ralentissement du marché et de correction des prix. Anticipant cette baisse des prix, les investisseurs sont incités à racheter leurs parts au plus tôt, afin de bénéficier d'une valeur liquidative qui n'intègre pas encore la correction. Cela peut provoquer des cessions forcées d'actifs par les sociétés de gestion, renforçant la baisse des prix et créant des problèmes de liquidité.

Selon les statistiques de l'Aspim, le premier semestre 2023 est marqué par le ralentissement de la collecte des unités de compte OPCI et sociétés civiles qui ont fait face à une hausse des demandes de rachats. Les SCPI ont également été confrontées à une hausse des demandes de rachats mais dans une moindre mesure, entrainant un recul des souscriptions nettes. Finalement, ces trois grandes catégories de fonds immobiliers affichent une collecte nette de 4,1 milliards d'euros au premier semestre 2023, en baisse de 53 % par rapport à la même période en 2022.

SCPI : la collecte semestrielle est en repli de 23 %

Au premier semestre 2023, la collecte nette des SCPI s'élève à 4,1 milliards d'euros, en repli de 23 % par rapport au premier semestre 2022, et de 35 % sur le second trimestre 2023. Conséquence de la vague de rachats, le nombre de parts échangées sur le marché secondaire connaît une progression notable de + 32 % par rapport au second semestre 2022 avec 1 070 millions d'euros de parts échangées.

Les SCPI diversifiées représentent 44 % de la collecte nette du premier semestre, suivies des SCPI de " bureaux " (29 %), des SCPI " santé et éducation " (15 %) et des SCPI " logistique et locaux activité " (7 %). Les " commerces " et le " résidentiel " n'ont capté respectivement que 3 % et 2 %.

SCI en unités de compte : la collecte semestrielle est en baisse de 66 %

Les sociétés civiles en unités de compte ont enregistré pour 1 milliard d'euros de souscriptions nettes au premier semestre 2023, un volume en baisse de 66 % par rapport au montant record enregistré au premier semestre 2022. Pour rappel, au premier trimestre 2023, la performance globale moyenne des sociétés civiles en unités de compte immobilières s'établissait à - 0,5 %.

La décollecte des OPCI se poursuit

Au premier semestre 2023, les OPCI grand public ont enregistré une décollecte nette de 977 millions d'euros qui s'explique essentiellement par le recul des performances enregistrées depuis le début de l'année (- 2,9 % à fin Mai).

Les fonds immobiliers non cotés restent avant tout des produits de placement de long terme

Pour Jean-Marc Coly, Président de l'ASPIM, " les épargnants doivent garder à l'esprit que les fonds immobiliers non cotés restent avant tout des produits de placement de long terme permettant de lisser les cycles baissiers sur la durée. Le réajustement des prix en immobilier commercial devrait offrir de nouvelles opportunités d'investissement aux fonds immobiliers, qui pourront acheter à des taux de rendement plus élevé. En outre, il appartiendra à chaque gérant de SCPI, en tout transparence, de tenir compte des évolutions actuelles pour ajuster, si nécessaire, les prix de parts. "