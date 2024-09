Les Russes, Ukrainiens et Suisses interdits d’acheter des logements en Finlande

Six demandes de transactions immobilières présentées par des acheteurs de Russie, d’Ukraine et de Suisse ont été rejetées par le ministre de la Défense finlandais.

Le ministère finlandais de la Défense a déclaré, ce vendredi, avoir empêché six acheteurs d’acquérir des biens immobiliers dans le pays pour des raisons de sécurité nationale. Six demandes de transactions immobilières présentées par des acheteurs de Russie, d’Ukraine et de Suisse (pays hors UE et hors de l’espace économique européen) ont été rejetées par le ministre de la Défense Antti Häkkänen, a indiqué le ministère dans un communiqué.

«Il ne peut être exclu que ces acquisitions immobilières puissent menacer la sécurité nationale et entraver l’organisation de la défense nationale ou la surveillance et la sauvegarde de l’intégrité territoriale », est-il précisé. Aucune information sur le type de risque posé n’a été fournie par le ministère. Les tentatives d’acquisition, effectuées par des particuliers et une entreprise, concernaient des biens situés dans les villes de Mikkeli, Imatra, Kouvola et Lieksa, dans le sud-est de la Finlande.

Une menace pour la sécurité nationale

La Finlande partage avec la Russie une frontière longue de 1340 kilomètres. Ces six refus interviennent alors qu’Helsinki envisage de renforcer sa législation sur les transactions immobilières étrangères pour empêcher les citoyens russes d’acquérir des biens immobiliers en Finlande. Dans le cadre du processus de rédaction d’un nouveau projet de loi, le ministère de la défense a envoyé lundi un rapport sur le sujet pour recueillir l’avis des experts.

Selon le texte, les permis immobiliers ne devraient pas être accordés « aux personnes dont le pays d’origine a été reconnu par l’Union européenne comme violant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un autre pays ou (qui) peut constituer une menace pour la sécurité nationale de la Finlande ». L’interdiction s’appliquerait également aux organisations en provenance d’un tel pays. « La Finlande doit s’assurer de ne laisser aucune fenêtre de vulnérabilité ouverte à des acteurs hostiles », a insisté le ministre de la Défense.

Ce n’est pas le premier pays à interdire d’acheter de l’immobilier à d’autres nations: la Nouvelle-Zélande a voté une loi en 2018 qui exclut les étrangers de son marché immobilier résidentiel . En vertu d’un accord de libre-échange unissant leurs pays, seuls les Australiens, qui constituent la deuxième population d’investisseurs étrangers, pourront continuer à acheter en Nouvelle-Zélande, et les habitants de Singapour. Les étrangers sont également interdits d’achats immobiliers au Canada depuis le 1er janvier 2023, et ce jusqu’en 2027. L’objectif étant de réserver les logements à des familles canadiennes.