Les retraités et les retraites en quelques chiffres

Crédit photo : 123RF

La DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) a publié l'édition 2023 de son étude « Les retraités et les retraites » : le nombre de retraités continue d'augmenter, le pouvoir d'achat des pensions retraite est en baisse et l'âge de départ à la retraite a augmenté de plus de 2 ans en 10 ans. Le point en quelques chiffres clés.

Le nombre de retraités continue d'augmenter pour atteindre 17 millions de personnes

Au 31 décembre 2021, les régimes de retraite français versent des pensions à 18 millions de personnes, dont 16,5 millions résident en France et 1,5 million à l'étranger.

Fin 2021, 17 millions de personnes, résidant en France ou à l'étranger, sont retraitées de droit direct d'au moins un régime français, soit 100.000 personnes de plus que l'année précédente. Ce rythme, inférieur à celui observé entre 2005 et 2010, se situe dans la fourchette basse de la tendance des dernières années, en raison principalement du calendrier de mise en œuvre de la réforme des retraites et du report progressif de l'âge légal depuis juillet 2011 et de l'âge d'annulation de la décote (âge automatique du taux plein) depuis juillet 2016.

En 2021, 722.000 personnes ont liquidé pour la première fois un droit direct de retraite, soit quasiment autant qu'en 2020.

Par ailleurs, 4,4 millions de personnes bénéficient d'une pension de réversion. Parmi elles, 1 million ne perçoivent pas de pension de droit direct. Les femmes, plus souvent veuves, représentent 88 % des bénéficiaires.

Le pouvoir d'achat des pension retraite baisse de 1,3 %

Bien que la pension brute moyenne progresse de 1,5 % en un an, son pouvoir d'achat baisse de 1,3 %, car les prix à la consommation augmentent de 2,8 % durant cette période. La pension moyenne s'établit à 1.531 euros bruts mensuels pour les retraités résidant en France, soit 1.420 euros nets par mois. Les femmes résidant en France ont une pension inférieure de 40 % à celle des hommes. Bien qu'encore important, cet écart est en baisse continue : en 2004, il était de 50 %. En tenant compte des pensions de réversion, dont les femmes bénéficient en majorité, les écarts se réduisent un peu (28 %).

Fin 2021, 664.200 personnes perçoivent une allocation du minimum vieillesse ou une allocation de solidarité aux personnes âgées, leur permettant d'atteindre un niveau minimal de ressources de 907 euros pour une personne seule.

Depuis 2010, l'âge de départ à la retraite a augmenté de 2 ans et 1 mois

L'âge effectif de départ à la retraite est en progression continue depuis 2010 (+ 2 ans et 1 mois) à la suite principalement du relèvement des bornes d'âge issu de la réforme de 2010. Il atteint 62 ans et 7 mois pour les personnes qui résident en France, avec une légère différence entre les hommes (62 ans et 2 mois) et les femmes (63 ans). Fin 2021, 27 % des personnes de 61 ans résidant en France sont déjà à la retraite, tandis que 15 % de celles de 65 ans ne sont pas encore retraitées.

D'autres évolutions expliquent également la hausse de l'âge de départ à la retraite entre 2010 et 2021. Près d'un quart de cette hausse (6 mois) s'explique ainsi par la diminution des départs à la retraite avant 60 ans, pour l'essentiel dans les régimes spéciaux et de la fonction publique.