« Tout ce qui nous fait du bien sera moins taxé, ce qui nous fait du mal sera plus taxé, sur les entreprises, les patrimoines, comme sur la TVA » …Yannick Jadot, le candidat EELV à la présidentielle, fait diverses propositions et annonce la couleur : en matière d’imposition son curseur sera vert, et son principe d’action, basé sur la carotte et le bâton !

Les propositions fiscales et sociales de Yannick Jadot / iStock-Olivier Le Moal

Imposition : un système de bonus/malus, et un ISF « renforcé »

Interrogé le 25 janvier par France Inter, Yannick Jadot a donné le ton de sa politique d’imposition, s’il vient à être élu : « Au-delà de la nécessaire solidarité des plus riches, il y a l'idée d'un bonus-malus sur le caractère plus ou moins écologique du patrimoine des personnes ". Il a précisé que ce système de « bonus/malus » serait appliqué à « toute la fiscalité », de la TVA à l’impôt sur la fortune (ISF). S’agissant de - l’ISF, il a d’ailleurs précisé que sa suppression par Emmanuel Macron avait été « une faute politique ». Et donc de préciser… « On le rétablit et on le renforce ! [ ] On remettra un ISF qui sera sur les 1% les plus riches, donc à partir d'un patrimoine de 2 millions d'euros et cet ISF sera progressif. Il aura un rendement de 20 milliards d'euros, c'est extrêmement intéressant » Et de marteler à nouveau son principe de malus : « Les plus riches émettent beaucoup plus de CO2 et c’est normal de les taxer davantage ».

Et du point de vue social ?

Au registre des autres propositions énoncées par le candidat écologiste, citons entre autres : L’instauration d’un revenu citoyen, décrit comme ayant vocation à « éradiquer la grande pauvreté », La remise du compte pénibilité « au cœur d’une grande réforme » des retraites, Une organisation du temps de travail, laissé au libre arbitre des acteurs économiques … « Déjà plein d’entreprises » sont aux 32 heures hebdomadaires, avec une productivité qui « ne baisse pas » tandis que « les gens vivent mieux », observe ainsi Yannik Jadot. Et d’en conclure : cette durée du temps de travail peut être « annualisée, sur dix ans, sur la semaine… Il faut laisser aux acteurs sociaux, économiques, la capacité de s’organiser ». Des dotations augmentées pour la sécurité et de justice. Le candidat vert promet en effet « un milliard d’euros supplémentaires pour la justice sur le quinquennat, hors pénitentiaire », et une « grande loi de programmation », pour donner aux policiers et aux gendarmes « les moyens de travailler ». Et de laisser une porte ouverte supplémentaire : « S’il faut plus d’effectifs, on mettra plus d’effectifs ». En matière de sécurité intérieur, le candidat propose un « ministère de la Protection républicaine » en lieu et place du ministère de l’Intérieur, Enfin, pour ce qui concerne les sujets liés à l’asile et l’immigration Yannick Jadot propose qu’ils soient intégrés à « un grand ministère des Solidarités