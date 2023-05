Les professionnels de l’immobilier sonnent l’alerte rouge auprès de Macron

Dans une lettre ouverte au président de la République, unions et syndicats professionnels de l’immobilier réclament des mesures rapides et des aides pour sortir de la crise.

L’heure est à «l’alerte rouge logement». Après le report de la présentation des conclusions du Conseil national de la refondation dédié au logement, les professionnels de l’immobilier n’avaient pas caché leur déception et leur inquiétude. Ils passent désormais à l’offensive en s’adressant directement au président de la République. Dans une lettre ouverte signée par six syndicats et unions professionnelles (Fédération française du bâtiment, Fnaim, Fédération des promoteurs immobiliers, Pôle Habitat FFB, Procivis et Unis) et relayée par de pleines pages de publicité dans certains médias, ils réclament des actions urgentes du gouvernement.

«L’heure n’est plus aux constats, aux atermoiements ni aux hésitations» , peut-on lire dans ce document qui rappelle le risque de «bombe économique, sociale et sociétale que représente la crise du «pouvoir d’habiter» . Ce que réclament ces professionnels réunis pour tirer leur secteur du marasme? «Nous attendons désormais non plus une énième concertation, mais l’expression d’une volonté présidentielle claire et ambitieuse ainsi que des mesures chiffrées, un calendrier de mise en œuvre rapide et des moyens financiers adaptés aux enjeux.»

Recettes fiscales nettes pour l’État

Une action qui passe notamment par des «solutions bancaires», le nœud du problème au-delà même des problèmes de relance de l’offre et de financement public. En réclamant un «électrochoc» de la part du gouvernement, les signataires estiment que c’est la seule solution pour éviter que la crise ne s’accentue encore. Ils balaient l’argument du coût des aides réclamées estimant qu’elle se traduira en «satisfaction des besoins des Français en accession et en location, et en recettes fiscales nettes pour l’État» .

Au passage, ces diverses unions en profitent pour repasser des messages qui leur sont chers, comme le fait que le dossier de la rénovation énergétique nécessite des «moyens à la hauteur des enjeux et des ressources des ménages» . Sinon, il faudra selon eux assouplir le calendrier de la loi climat&résilience, notamment pour les copropriétés. Ils soulignent également qu’un secteur immobilier bloqué comme il l’est actuellement, c’est une menace directe sur 150.000 emplois qui pourraient disparaître dans les mois qui viennent sans oublier les logements sociaux qui sont à l’arrêt , eux qui dépendent à 54% du neuf, construit par les promoteurs.