Quel est l’avantage d’avoir de l’immobilier dans son assurance vie ?

Il est possible de souscrire des parts de fonds immobiliers dans un contrat d'assurance vie. Une manière de diversifier son épargne et de bénéficier de certains avantages fiscaux.

C'est quoi l'assurance vie ?

Un contrat d'assurance vie est un contrat d'épargne signé entre un assuré et un assureur. Le souscripteur verse des sommes d'argent sur le contrat, à charge pour l'assureur - qui peut être un bancassureur (la filiale d'assurance d'une banque), une compagnie d'assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance (IP) - de faire fructifier ce capital.

Ces contrats sont commercialisés directement par les banques, compagnies d'assurances, mutuelles et IP ou par le biais d'intermédiaires en assurance (agents généraux, courtiers en assurance, mandataires d'assurance, conseillers en gestion de patrimoine). Il existe deux grands

types de contrats d'assurance vie : le contrat monosupport en euros (intégrant uniquement un

fonds euros) et le contrat multisupports (intégrant un fonds euros et une ou plusieurs unités de

compte).

Avec plus de 1.900 milliards d'euros d'encours (les versements cumulés, majorés des intérêts annuels et des plus-values latentes), l'assurance vie est - de loin - le placement préféré des Français. Il faut dire que ce contrat cumule les avantages. Il est « liquide », c'est-à-dire que

l'assuré peut effectuer, à tout moment, des versements et des retraits (appelés « rachats »), dumontant de son choix.

L'assurance vie n'est pas plafonnée : l'assuré peut y placer autant d'argent qu'il veut. Il peut détenir plusieurs contrats, contrairement au Livret A ou au plan d'épargne en actions (PEA).

Le fonds euros est garanti (l'assuré est sûr de retrouver le cumul de ses versements - amputés des frais de gestion et des retraits éventuels - quoi qu'il arrive). Grâce à « l'effet cliquet », les intérêts annuels générés par ce support d'investissement sont définitivement acquis.

Si les unités de compte (UC) ne sont, elles, pas sécurisées (l'assuré peut essuyer une moinsvalue), ces supports, investis sur les marchés financiers, offrent potentiellement une performance supérieure à celle du fonds euros. Enfin, il est possible de liquider une assurance

vie en rente viagère (une somme calculée notamment en fonction de l'épargne capitalisée et l'espérance de vie de l'assuré, servie régulièrement jusqu'à son décès).

Pourquoi mettre de l'immobilier dans son assurance vie ?

Si l'assuré n'a pas la main sur le fonds euros géré par l'assureur, il peut souscrire la ou les unités de compte de son choix. Ainsi, il peut décider de loger dans ces supports des parts de fonds monétaires (investis en titres de créance à court terme), de fonds actions, de fonds obligataires

(investis dans des obligations), mais aussi de fonds immobiliers non cotés.

Il peut, de cette façon, diversifier son épargne, ce qui lui permet de réduire le risque de perte, tout en augmentant le potentiel de rendement de son placement. En plaçant une quote-part de fonds immobiliers dans une assurance vie, l'épargnant bénéficie également des avantages fiscaux offerts pat cette enveloppe. Dès lors que le contrat a été ouvert depuis plus de huit ans, les gains issus des rachats sont perçus en franchise d'impôt à hauteur de 4.600 euros par an si le souscripteur est célibataire ou de 9.200 euros par an s'il est marié ou pacsé.

Quels fonds immobiliers peuvent être placés dans une assurance vie ?

Trois types de fonds immobiliers non cotés peuvent être souscrits dans un contrat d'assurance vie : les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) et les sociétés civiles en unités de compte (SC / UC).

Les SCPI sont des fonds qui achètent des biens immobiliers - le plus souvent professionnels (bureaux, commerces, entrepôts…) -, les met en location et redistribuent les loyers aux investisseurs, après prélèvement des frais de gestion. L'OPCI, lui, comprend au minimum 60% de biens immobiliers, jusqu'à 35% de valeurs mobilières (actions, obligations, fonds monétaires et/ou obligataires) et au moins 5% de liquidités.

De leur côté, les SC /UC sont investies dans des biens immobiliers et/ou des SCPI et/ou des OPCI et/ou des foncières cotées. Comme leur nom l'indique, elles ne peuvent être souscrites qu'en tant qu'unité de compte, elle-même logée dans un contrat d'assurance vie, mais aussi dans un contrat de capitalisation ou un plan d'épargne retraite (PER) « assurantiel ».

En 2021, Swiss Life Asset Managers France lançait une unité de compte immobilière, la société civile (SC) ESG Tendances Pierre. A travers la SC ESG Tendances Pierre, disponible exclusivement comme unité de compte des contrats d'assurance vie et de capitalisation, les épargnants peuvent accéder aux expertises institutionnelles de Swiss Life Asset Managers, leader européen en immobilier. L'univers d'investissement de la Société Civile est très large.

Ainsi, ce fonds vous donne la possibilité d'avoir accès tant à des offres « exclusives » comme des fonds institutionnels ou des clubs deals qu'à une grande variété de fonds immobiliers(SCPI, OPCI) et d'acquisitions d'actifs immobiliers en direct.

ESG Tendances Pierre est considérée comme un fonds de fonds vous permettant d'avoir accès, en un seul produit, à la diversité du marché immobilier.

ESG Tendances Pierre a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition principalement immobilière et des perspectives de rendement et de valorisation sur une durée de placement recommandée de 8 ans. La société vise, outre des objectifs financiers, l'atteinte d'objectifs extra financiers, qui se traduisent par l'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des actifs (hors poche de liquidité) détenus par la société.

ESG Tendances Pierre vise à constituer une poche immobilière composée d'actifs du secteur de l'immobilier d'entreprise dont bureaux, commerces, hôtellerie, logistique, résidences gérées (santé, étudiants…), ainsi que des actifs du secteur résidentiel, situés en France métropolitaine, ainsi que dans les pays membres de l'OCDE.

Avertissement :

L'investissement sur ce fonds comporte un risque de perte en capital. Pour plus d'informations sur les risques et la stratégie d'investissement, veuillez consulter les documents réglementaires disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion.

