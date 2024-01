Les prix de l'immobilier vont poursuivre leur chute vertigineuse en région parisienne cette année

A Paris, le prix moyen du m² devrait chuter à 9 520 euros en mars 2024. (illustration) (Danor / Pixabay)

En Ile-de-France, la chute des prix de l'immobilier, déjà importante en 2023, va s'accélérer en 2024, selon les prévisions des notaires du Grand Paris relayées ce jeudi 25 janvier par Capital . L'an dernier, la valeur des appartements en région parisienne a chuté de 6,7 % et celle des maison de 7 %.

En novembre 2023, les prix dans la capitale sont passés sous le le seuil symbolique des 10 000 euros / m² pour atteindre 9 870 euros du m². La tendance va donc se confirmer dans les mois qui viennent. Les notaires du Grand Paris prédisent que les logements s'échangeront en moyenne à 9 520 euros/m² en mars prochain, soit une baisse de 7,7 % sur un an.

La plongée en petite couronne

La tendance est quasi identique en grande couronne mais encore plus marquée en petite couronne, précise Capital . Toujours en consultant les avant-contrats, les notaires estiment que le prix des appartements va chuter de 8,7 % sur un an dans ce secteur, contre de 7,2 % en grande couronne. Les maisons vont perdre 9,1 % de leur valeur en petite couronne, et 7,3 % en grande couronne.

Cette situation s'explique par un marché déséquilibré, avec un manque d'acheteurs. Les potentiels acquéreurs sont en position de force au moment de négocier et les propriétaires sont souvent contraints de se rendre à l'évidence.