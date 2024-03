Les premiers logements 100% bois verront le jour en 2025 à Angers

Le projet Accords Boisés, qui comprendra 70 logements, sera livré en février 2025. Une opération moins rentable qu’une résidence en béton mais plus écologique.

Alors que les immeubles en béton fleurissent sur tout le territoire, les immeubles en bois sont une denrée rare . « Souvent, les constructions en bois ne sont pas économiquement viables », explique Eric Boscherie, directeur régional de Vinci Immobilier. Le projet Accords Boisés, qui comprendra 70 logements et sera livré en février 2025 à Angers, sera exclusivement en bois, que ce soit les planchers comme la façade de l’édifice, à l’exception du parking au rez-de-chaussée qui sera en béton. Le coût de production avoisine les 2300 euros du mètre carré contre 1800 euros pour un immeuble en béton. « Nous perdons 2 à 3% sur notre marge par rapport à un bâtiment en béton », reconnaît Tristan Desclos Le Peley, directeur de programmes chez Vinci Immobilier, le maître d’ouvrage de la résidence.

Mais alors pour quelle raison se lancer dans ce pari fou et moins rentable? « Le bois est un puits de carbone: un mètre cube de bois, c’est une tonne de CO 2 stockée. Avec Accords Boisés, on a 950 tonnes de bois donc 950 tonnes de CO 2 stockées », souligne Tristan Desclos Le Peley. C’est une denrée recyclable également. « Les logements en bois contribuent aussi à une sensation de bien-être », affirme Eric Boscherie. Le bois utilisé ici provient de forêts durables. « Tous les logements ne pourraient pas être construits en bois. Cela perdrait de son sens et de son équilibre biologique », poursuit le directeur de programmes.

Des appartements à 4850 euros le mètre carré

Construire un immeuble intégralement en bois s’apparente à un véritable défi: « Pour assurer une protection acoustique, on a dû construire des planchers de 50 centimètres alors qu’un plancher en béton de 20 centimètres suffit à garantir une performance acoustique », détaille l’architecte Johanne San. Le coût du bois, plus élevé que celui du béton, se répercute forcément sur les acquéreurs même si le tarif d’Accords Boisés reste encore abordable. Le prix du mètre carré tourne autour de 4850 euros alors que le prix médian du mètre carré est de 3500 euros dans la ville. « Le budget des ménages est serré, on ne va pas rajouter une couche en faisant pesant sur eux le prix plus élevé du bois », lance Eric Boscherie.

Il reste encore huit logements à vendre, 72 appartements sont déjà partis: la moitié des logements ont été vendus à des investisseurs et 15 logements ont été cédés à Action Logement pour proposer du logement locatif intermédiaire , à mi-chemin entre les logements sociaux et les logements privés, qui bénéficient de loyers plafonnés, inférieurs aux prix du marché. Des familles se positionnent aussi sur le créneau. Chaque logement profite d’une double exposition et d’un espace extérieur.

Un autre projet développé par Vinci Immobilier à Angers et livré fin mai 2024, Arborescence, en béton cette fois, d’une hauteur de 28 mètres, visible de toutes parts, comprend 29 appartements proposés à 8000 euros le mètre carré. Le projet en forme d’arbre comprend une résidence senior, une crèche et des logements ainsi qu’un salon de massage. « C’est l’opération la plus chère d’Angers. La construction de cet édifice était un véritable défi technique. C’est une opération totémique, iconique et hors normes qui s’inscrit durablement dans la skyline angevine », conclut Eric Boscherie.