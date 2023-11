Les piscines, décriées en période de sécheresse, ne sont pas si consommatrices en eau

Les 3,4 millions de piscines privées en France ne représentent que 0,06 % de l’utilisation d’eau nationale, selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP).

« On nous a stigmatisés lors de la sécheresse alors que nos piscines sont peu consommatrices d’eau », déplore Stéphane Figueroa, président de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP), lors d’une conférence de presse ce mardi. Effectivement, les piscines ont été le vilain petit canard cet été, les Pyrénées-Orientales (66) ayant interdit la vente de piscines hors-sol en raison de la sécheresse . Certes, cette mesure a permis d’économiser 30 % d’eau dans le département mais les piscines ne consommeraient pas tant d’eau que ça et seraient malmenées à tort, selon la FPP.

Et cette mauvaise image des piscines a conduit à une chute du nombre de piscines construites. Sur les 9 premiers mois 2023, le nombre de piscines construites enregistre un repli de -15 % par rapport à la même période en 2022, après des années 2020 et 2021 de fortes croissances. Cependant, les constructions continuent de progresser sur un rythme supérieur à la période pré-Covid: +8,6 % sur 9 mois en 2023 par rapport aux 9 premiers mois de 2019. « L’Espagne, qui fait face aux mêmes difficultés, n’a jamais envisagé l’interdiction des piscines », comme le fait remarquer Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon.

Les fuites d’eau plus consommatrices que les piscines

Les 3,4 millions de piscines privées en France ne représentent que 0,06 % de l’utilisation d’eau nationale, d’après le calculateur d’utilisation d’eau des piscines, qui détermine la réalité des usages de l’eau en France, présenté ce matin en conférence ( alors même que la première évaluation de la commission développement durable de la FPP était de 0,15% . Un pourcentage encore plus bas que celui estimé). La taille des piscines actuelles, plus petites, aide à diminuer leur consommation d’eau : 42 m² pour les piscines enterrées construites avant 1991 contre 29 m² aujourd’hui. De plus, une piscine familiale enterrée moyenne de 4x8 mètres consomme en moyenne 7 mètres cubes d’eau par an, selon le calculateur développé par la FPP. Avec un parc estimé à environ 3.384.000 piscines à fin 2022, cette utilisation ne représente que 23 millions de m3 d’eau par an. Un chiffre bien en deçà du milliard de m3 d’eau gaspillée dans les fuites d’eau, par exemple.

Une moyenne qui varie en fonction de la localisation géographique de la piscine: à Bordeaux (33), la consommation d’eau est bien inférieure à la moyenne: comptez 1,26 mètre cube par an. Même constat à Toulouse (31) avec 3,40 mètres cubes par an. À Aix-en-Provence (13), elle est légèrement supérieure à la moyenne: 7,39 mètres cubes par an. « À Aix-en-Provence, l’ensoleillement est plus important et la pluviométrie moins forte », commente Joëlle Pulinx, déléguée générale de la FPP.

Les restrictions d’eau ne découragent toutefois pas les Français: 71% de ceux ayant envie d’avoir une piscine dans leur jardin assurent que les restrictions d’eau en période de sécheresse ne remettent pas en cause leur volonté, selon une enquête menée par l’institut CSA pour la FPP. Les envies de piscines sont donc plus fortes que les restrictions d’eau.