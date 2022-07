Vous êtes retraité et souhaitez vivre à l’étranger ? Voici un aperçu des meilleurs pays où passer sa retraite.

Les pays où prendre sa retraite - iStock.com / portra

La proximité et l’accès aux soins

En 2022, près d’un million de Français ont décidé de passer leur retraite en-dehors des frontières. Le site retraitesansfrontière.fr, qui effectue chaque année un classement des dix meilleures destinations où passer sa retraite, indique que le palmarès 2022 est un peu particulier, les critères de sélection des retraités ayant légèrement évolué. Si certaines destinations restent très prisées, comme la Tunisie ou le Maroc, plusieurs pays européens bénéficient d’un regain d’intérêt. Le palmarès est établi selon douze critères spécifiques, incluant notamment l’accès aux soins médicaux et leur qualité, la vie culturelle ou encore le coût de l’immobilier et de la vie sur place. Avec la pandémie, un nombre croissant de retraités mise ainsi sur la prudence, privilégiant des destinations proches de la France, avec une possibilité rapide et peu coûteuse de rapatriement en cas de souci de santé.

La Grèce en tête

En 2022, la Grèce prend la tête du classement de retraitesansfrontière.fr, avec l’île de Paros. Le pays se hisse ainsi de la septième à la première place en un an, détrônant le Portugal. Parmi les nombreux attraits de la Grèce (plages de sable fin, jolies maisons blanches) se distingue une imposition fixe de 7 % pendant quinze ans. Tavira, au Portugal, se retrouve à la seconde place et Cascais, dans le même pays, se classe neuvième. Habitué à la première place, le Portugal souffre de la réduction des avantages fiscaux accordés aux résidents étrangers. Auparavant, les ex-salariés du privé qui établissaient leur résidence fiscale sur place ne payaient en effet pas d’impôt pendant dix ans. Ils sont désormais imposés à hauteur de 10 % pendant dix ans.

Le charme du lointain

Beaucoup plus loin de la métropole, mais à un jet de pierre de l’île de la Réunion, l’île Maurice est troisième. L’île dispose de plusieurs atouts majeurs, dont sa francophonie et ses sublimes plages. Elle pâtit cependant de l’éloignement avec la métropole, et d’un marché immobilier peu abordable. Nerja, en Espagne, Ao Nang, en Thaïlande, Boca Chica en République dominicaine et Ubub, à Bali, occupent respectivement les quatrième, cinquième, sixième et septième place du classement. En Thaïlande, les paysages enchanteurs, ainsi que le faible coût de la vie rendent le pays attractif, malgré des lacunes en matière de sécurité et un climat capricieux. Le dépaysement et le faible coût de la vie font également partie des arguments en faveur de Bali, dont on pointe toutefois la défaillance du système de soins.

La Tunisie et le Maroc, des destinations historiquement prisées

Houmt-Souk en Tunisie et Essaouira au Maroc sont quant à elles huitième et dixième. Très prisés pour leur proximité géographique et leur climat favorable, la Tunisie et le Maroc sont des destinations historiquement plébiscitées par les retraités français. En effet, près de 60 000 Français passent leur retraite au Maroc.