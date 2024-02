Les nouveaux taux des livrets d'épargne réglementée-iStock-domimage.jpg

Epargne réglementée : quels produits, quel cadre ?

L’épargne réglementée intègre : le livret A, le Livret de développement Durable et Solidaire (LDDS) qui est venu remplacer l’ancien Codevi, le Livret d’Epargne Populaire (LEP), le Livret Jeune, le Plan d’Epargne Logement (PEL) et, enfin, le Compte d’Epargne Logement (CEL). Tous ces produits répondent aux caractéristiques suivantes : Pour les détenir, il faut répondre à certaines règles d’éligibilité, Il n’est possible d’en détenir qu’un seul, par catégorie, La somme maximum qui peut y être placée est plafonnée, Le montant et la cadence des versements peuvent répondre à certaines modalités, Leur taux de rémunération et les avantages fiscaux qu’ils offrent, sont fixés par l’Etat, Les intérêts ne sont versés qu’une fois par an, en début d’année.

Quelles sont les spécificités des différents produits ?

Compte tenu de la hausse de l’inflation, tous les livrets d’épargne réglementée ont connu une hausse de leur taux d’intérêt, afin de permettre aux français de préserver la valeur de leur épargne. Le tableau ci-dessous indique les détails des taux et spécificités appliqués à chacun des livrets issus de ce mode d’épargne. Taux : Versements plafonnés à : Encours minimum : Livret A Le taux de ce livret peut théoriquement être modifié deux fois par an (1er février et au 1er août) en fonction de l'évolution de la situation économique et des décisions politiques. Mais en juillet 2023, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, annonçait le gel du taux de ce livret, qui sera donc maintenu à 3 % jusqu’en février 2025. 22 950,00 € 10 € LDDS 3% 12 000 € 10 € LEP Réservé aux épargnants dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil (20.296 euros pour un célibataire sans enfant en 2023). 5% du 1er février au 31 juillet 2024. Mais pour les LEP souscrits antérieurement, le taux appliqué a été de 6% entre le 1er août 2023 et le 31 janvier 2024 10 000 € 30 € Livret Jeune 3%, à minima, mais certaines banques proposent un taux supérieur pour attirer les jeunes. 1 600 € 10 € PEL (donne accès à un emprunt à taux encadré 3 à 4 ans après son ouverture) 2,25%. C’est le seul livret à avoir bénéficié d’une augmentation de son taux de rémunération début 2024. Ce taux s'applique à un PEL ouvert actuellement. Et il reste en vigueur tout au long de la durée de vie du PEL. Mais certains PEL plus anciens, ouverts à des taux plus avantageux, peuvent encore rapporter aujourd'hui plus de 3% à leurs détenteurs. 61 200 € Un premier versement d'au moins 225 € à l’ouverture, puis 540 € minimum par an CEL (donne accès à un emprunt à taux encadré 18 mois après son ouverture) 2%. Conditions idem que pour le PEL. 15 300 € 300 €