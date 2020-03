Les magasins Intermarché et Netto continueront d'être approvisionnés en Coca-Cola

Sommés par la justice de s'entendre, Intermarché et Netto, du groupe Les Mousquetaires, ont signé un accord mercredi avec Coca-Cola European Partners .

Il y aura bien du Coca-Cola dans les rayons d'Intermarché et Netto. Les deux enseignes - qui font partie du même groupe - sont parvenues à s'entendre avec Coca-Cola European Partners (CCEP, distributeur des produits Coca en France) dans le cadre des négociations commerciales annuelles qui se sont récemment achevées, a révélé le magazine spécialisé LSA. Une information confirmée au Figaro par les deux groupes.

Début janvier, on apprenait que Coca-Cola ne livrait plus ses produits dans les supermarchés du groupe en raison d'un désaccord commercial. La raison ? Intermarché souhaitait référencer moins de produits du groupe américain dans ses rayons, afin de favoriser le «mieux manger». Sur les 90 références du groupe, Intermarché visait «plutôt un assortiment divisé par deux», selon les mots de son président Thierry Cotillard au micro de Radio Classique le 2 mars. Coca-Cola aurait, en réaction, stoppé toutes ses livraisons de produits à Intermarché et Netto. Une lecture des événements démentie par la multinationale, qui justifie l'arrêt de ses livraisons par l'arrivée à échéance du contrat avec Intermarché.

Ce conflit avait conduit les deux entités devant la justice, qui avait ordonné à CCEP de reprendre la livraison de ses produits, et aux deux sociétés de trouver un accord. Le 4 mars, Coca-Cola et Intermarché sont donc finalement parvenus à s'entendre, avec un léger retard sur la fin théorique des négociations annuelles, fixée au 1er mars.

«Cet accord permet à Intermarché de mettre en œuvre les choix de l'enseigne en faveur du 'mieux manger', en proposant dans ses rayons plus d'alternatives plus saines, a commenté le distributeur. Intermarché se réjouit de cet accord qui clôt définitivement la campagne de négociations commerciales 2020.» Le contrat avec Coca-Cola était effectivement le seul manquant pour Intermarché pour l'année 2020. Contactée par Le Figaro, la communication d'Intermarché n'était pour le moment pas en mesure de communiquer le contenu précis de cet accord.

Du côté de Coca-Cola, un porte-parole confirme au Figaro avoir «signé un accord mercredi.» «Nous avons trouvé un accord équilibré entre les différentes parties, poursuit-il. Nous nous en réjouissons.» S'il refuse de donner davantage de précisions sur cet arrangement, il indique tout de même que «les produits de Coca-Cola sont à la disposition d'Intermarché, nous reprenons le fil des relations habituelles avec l'un de nos clients.»