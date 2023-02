Être en CDI, gagner trois fois le montant du loyer, présenter un - voire plusieurs - garant(s) disposant de revenus fixes... Les exigences des propriétaires envers les postulants locataires deviennent de plus en plus draconiennes, au point que certains se trouvent démunis et baissent les bras. Pourtant, l’exigence d’un garant peut être satisfaite plus facilement qu’on ne le pense. Il existe en effet différentes solutions telles que la CLE ou la garantie Locapass. Celle qui séduit le plus et est la plus répandue à l’heure actuelle, est la garantie Visale.

Les locataires séduits par la garantie Visale-iStock-Tom Merton

Garantie Visale... pourquoi, pour qui, et comment ?

L’acronyme VISALE signifie « VISA pour le Logement et l’Emploi ». Il s’agit d’un dispositif gouvernemental mis en place en 2016 et déployé par Action Logement. Sa vocation ? Proposer une caution gratuite durant les 3 premières années du contrat de location (soit 36 mensualités). Originellement, la formule était réservée, d’une part aux jeunes de moins de 30 ans salariés, chômeurs ou étudiants (à l’exception de ceux non boursiers, rattachés au foyer fiscal de leurs parents) et, d’autre part, à des salariés de plus de 30 ans, nouvellement embauchés en contrat précaire (périodes d'essai pour un CDI, contrats en CDD et d’intérim, apprentissages et statuts d’intermittent).

Elargissement du dispositif

Depuis le 4 juin 2021, tous les salariés du secteur privé et agricole justifiant d’un salaire net mensuel inférieur ou égal à 1 500 € peuvent obtenir la caution Visale. Elle leur est accordée s’ils entrent dans le logement dans les 3 mois qui suivent leur prise de fonction. Quelques conditions entourent cependant l’obtention de cette garantie... Tout d’abord, le bailleur doit adhérer au contrat de cautionnement Visale, et le logement qu’il propose à la location doit être issu du parc privé (ce qui exclut les logements HLM). Le bail doit concerner une résidence principale, contenir une clause de résiliation en cas de loyers impayés, et ne peut être conclu entre membres de la même famille. Le montant du loyer est également soumis à plafonnement ; lequel s’élève à 1500 € (charges comprises) pour la ville de Paris, et 1300 € sur le reste du territoire. Enfin, le loyer ne doit pas dépasser 50 % de l'ensemble des revenus du ménage, sauf si le locataire est un salarié de moins de 30 ans bénéficiant d'un CDI confirmé. Le taux descend alors entre 30 et 50%. La garantie Visale, se demande en ligne, via le site www.visale.fr. Une fois obtenue, elle est transmise à Action Logement, qui délivre au bénéficiaire un visa certifié, dans les 2 jours ouvrés. Attention ! Il est bon de savoir que la garantie Visale ne couvre ni les dégradations, ni la vacance entre deux locataires.

La garantie Visale en quelques chiffres...

Ce dispositif a vraiment le vent en poupe... 2022 a représenté une année record avec 282 541 contrats souscrits (+ 24% par rapport à 2021). Au 31 décembre, on comptabilisait ainsi près de 900 000 contrats Visale délivrés depuis 2016. Depuis le début de 2023, 283.000 nouveaux locataires sont bénéficiaires de ce dispositif.