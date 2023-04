Les JO de Paris 2024 vont rapporter gros aux hôtes Airbnb

130 000 logements devraient être mis en location sur la plateforme à l'occasion des JO de Paris. (Dan Novac / Pixabay )

Airbnb est partenaire du Comité international olympique (CIO) afin de loger les quelque 560 000 touristes attendus pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour les seuls JO (sauf les Jeux paralympiques), le revenu brut empoché par les hôtes en Ile-de-France serait d’environ 221 euros par nuit, soit 85 % de plus qu'en 2022, pour la même période.

Les Jeux olympiques (JO) de Paris en 2024 sont une aubaine pour tous ceux qui mettent en location tout ou partie de leur logement sur Airbnb. 12 à 15 millions de visiteurs sont attendus pendant la manifestation. Les particuliers voient l'arrivée des touristes d'un très bon œil. 20 % des Franciliens sont prêts à mettre en location leur bien sur Airbnb selon un sondage de l'Ifop. Selon une étude du cabinet de conseil Deloitte commandée par Airbnb, les retombées économiques pour les hôtes vont être très bonnes en Ile-de-France, rapporte Le Parisien .

200 euros en moyenne par nuitée

Selon le cabinet, ce sont 560 000 touristes qui vont être hébergés en France à l'occasion des JO. Airbnb est partenaire du Comité international olympique (CIO). Un grand enjeu pour la plateforme de location saisonnière qui n'avait pas pu proposer ses services durant les JO de Londres 2012.

130 000 logements devraient être mis en location sur la plateforme à l'occasion des JO. « Les hôtes Airbnb devraient gagner autour de 2 000 euros brut (avant impôts et frais divers) en louant leur logement dix jours selon nos estimations pendant les Jeux olympiques et paralympiques » , détaille révèle Sidy Diop, associé en charge du rapport. Et d'ajouter : « Autrement dit, le revenu par nuit devrait être d’environ 200 euros et représenter une hausse moyenne de 70 % par rapport aux prix pratiqués en 2022. »

« Un milliard d'euros de chiffre d'affaires »

En ne considérant que les Jeux olympiques (excluant les Jeux paralympiques), le revenu brut sera d’environ 221 euros par nuit en Ile-de-France. Cela représente alors une hausse de 85 % du revenu moyen pratiqué en 2022 (119 euros). Le cabinet Deloitte explique que c'est « une hypothèse conservatrice » . Cette hausse est « égale à l’augmentation des prix hôteliers observée pendant les Jeux olympiques de Londres » , justifie le cabinet.

Les 560 000 touristes venant pour les JO de Paris vont générer « un milliard d’euros de chiffre d’affaires, 73 millions d’euros de recettes fiscales (dont 15 millions de taxes de séjour) et devraient permettre la création de près de 7 300 emplois équivalents temps plein dans l’année » , pointe l'étude. Plus globalement, ils vont dépenser en plus de leur logement, « près d’un demi-milliard d’euros sur la période des Jeux » .