Les jeunes particulièrement sensibles à l'investissement responsable

jeune finance

Les moins de 35 ans sont davantage intéressés par les placements durables que leurs aînés, souligne un récent sondage commandé par l'Autorité des marchés financiers.

On dit que les nouvelles générations sont très soucieuses de la protection de la planète. Cette idée reçue semble fondée à la lecture de la seconde édition du baromètre « Les Français et les placements responsables » de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rendue publique le 17 juillet 2023. Réalisé par l'institut OpinionWay auprès d'un échantillon de 2.074 individus âgés de 18 ans et plus représentatif de la population française, le sondage montre que les jeunes se disent plus intéressés par l'investissement durable que leurs aînés.

Alors que 44% des personnes interrogées expriment de l'intérêt pour les placements qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (les fameux critères ESG), le ratio grimpe à 58% chez les sondés âgés de moins de 35 ans. C'est 5 points de pourcentage de plus (53%) que la première édition du baromètre de l'AMF publiée en juillet 2021. La progression est même de 10 points chez les 18-24 ans (61% en 2023, 51% en 2021).

La moitié des nouveaux souscripteurs de fonds ESG

Les moins de 35 ans sont 42% à avoir une bonne image des placements durables. Soit près de deux fois plus que les plus de 65 ans (24%). En toute logique, 44% des premiers envisagent d'y placer, à court et moyen terme, une partie de leur épargne, contre à peine 15% des seconds. Déjà, 50% des personnes ayant souscrit des parts dans un fonds responsable en 2022 et début 2023 ont moins de 35 ans. Avant 2022, ils étaient seulement 30% dans ce cas. À noter : la moitié également des épargnants ayant investi dans des fonds ESG l'an dernier et en début d'année sont des femmes (28% en 2022).

Deux éléments peuvent expliquer la part importante des jeunes dans l'investissement responsable. Tout d'abord, l'AMF constate depuis trois ans (c'est-à-dire depuis la crise du Covid) un rajeunissement général de la population des investisseurs. Parallèlement, les jeunes semblent bien informés sur les placements durables. Alors que 13% des personnes sondées déclarent les connaître précisément, le pourcentage atteint 22% chez les 18-24 ans. Au final, 35% des épargnants de moins de 35 ans détiennent des parts dans des fonds responsables, contre 25% chez l'ensemble des épargnants.