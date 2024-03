Les investissements immobiliers mondiaux devraient augmenter en 2024 selon Savills

En 2024, l’expert immobilier Savills anticipe une hausse des investissements immobiliers à l’échelle mondiale, après une année 2023 marquée par la forte contraction de l’activité de ce secteur en raison de la hausse importante des taux d’intérêt. Parmi les analystes de Savills interrogés, 57% anticipent une hausse « modérée à forte » des volumes d'investissements pour cette année. Les segments les plus porteurs seraient le Multifamily (résidentiel en bloc) avec 70% des analystes qui anticipent une hausse d’activité sur cette typologie d’actifs, et l’immobilier d’activité et logistique avec 66% anticipant une progression d’activité.

2024 devrait faire oublier 2023

Savills n’est pas le premier expert à prévoir un rebond de l’immobilier en 2024. Si certains s’aventurent sur le terrain de la hausse potentielle des prix grâce à la stabilisation récente des taux d’intérêt, Savills penche pour sa part pour un redémarrage des volumes d’investissement .

« 2024 devrait être une bien meilleure année pour les investisseurs immobiliers du monde entier, avec un important rebond attendu grâce à l’amélioration des rendements, la hausse des loyers prime et la réévaluation des prix qui commencent à mieux faire correspondre les attentes des acquéreurs et des vendeurs sur les marchés où cela n’est pas encore le cas. Nos analystes prévoient des trajectoires de performance globalement similaires entre les marchés prime de chaque secteur , même s’il est probable que les actifs secondaires connaissent des variations plus prononcées selon leur emplacement régional. Bien que ces facteurs ne se retrouvent pas dans toutes les régions du monde, là où ils existent, nos analystes ont également souligné que de puissants moteurs de la demande et une offre limitée sous-tendent le potentiel d'investissement considérable de secteurs plus petits et moins liquides tels que les data centers, les sciences de la vie et l'éducation », détaille Eri Mitsostergiou, Director chez Savills World Research.

Un pic d’activité attendu au 3 ème trimestre 2024

Savills anticipe un pic d’activité pour l'investissement immobilier au troisième trimestre 2024 , la hausse des volumes étant particulièrement observable sur certains secteurs géographiques (États-Unis et Royaume-Uni) et quelques segments clés comme le résidentiel (Multifamily où la demande est très supérieure à l’offre) et la logistique.

Dans le détail, 90% des analystes de Savills anticipent des hausses de loyers sur le segment du Multifamily et 81% sur le marché résidentiel en général. Quant à l’immobilier logistique, 92% des analystes prévoient une hausse ou a minima une stabilisation des loyers , portée par une demande résiliente des consommateurs.

Pour le bureau et le commerce, la majorité des analystes de Savills voient se profiler une stabilité ou une hausse des loyers sur les biens immobiliers « prime ». En revanche, 70% de ces mêmes analystes pensent que les loyers vont rester stables ou diminuer cette année sur les actifs de bureaux secondaires , sur lesquels seule une remise à niveau permettrait une augmentation potentielle de la rentabilité locative.