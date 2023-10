Les HLM sont des «terres d’islamisation»: une plainte contre Éric Zemmour rejetée

En février 2022, deux plaintes avaient été déposées contre l’homme politique qui avait qualifié les HLM de «terres d’islamisation».

Une plainte pour injure publique de la Confédération nationale du logement (CNL) envers Éric Zemmour a été déclarée irrecevable vendredi à Paris. Le 7 février 2022, sur France Inter, l’essayiste, alors candidat à l’élection présidentielle, avait qualifié les HLM de « terres d’islamisation » en France , devenus notamment des « antres à kebabs et à femmes voilées ». Interpellée le lendemain sur ces propos, la directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat (USH), Marianne Louis, avait également annoncé qu’une plainte serait déposée à son encontre .

Le tribunal judiciaire de Paris a noté que la CNL, première organisation représentative des locataires dans les conseils d’administration des bailleurs en France, n’avait été « ni citée, ni évoquée » directement par Éric Zemmour. Par ailleurs, « aucun préjudice personnel et direct » ne pouvait donc être invoqué en tant que partie civile. Le tribunal a également indiqué que les statuts de l’association ne prévoyaient pas expressément de « combattre le racisme ou assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ».

11% de locataires étrangers hors UE

La CNL avait déposé plainte pour « injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée » en avril 2022, considérant les propos d’Éric Zemmour comme « injurieux à son égard et à l’égard de ses adhérents ». De son côté, la directrice générale de l’USH avait qualifié es propos de l’homme politique de « mensongers » et « stigmatisants », affirmant que 11% des cinq millions de logements sociaux, en France, sont occupés par des personnes de nationalité étrangère hors Union européenne (voir ci-dessous).

Pour aller dans le sens de l’Union sociale pour l’habitat, le président de la Fondation Abbé-Pierre Christophe Robert soutient que « 80% des logements sociaux » sont pourvus par des Français et que « le logement social n’est pas réservé aux immigrés ». Sans contester ce chiffre, Éric Zemmour voulait, lors de la campagne présidentielle, appliquer la priorité nationale aux logements sociaux. Dans le parc HLM , les non-immigrés sont bel et bien majoritaires par rapport aux immigrés et les Français, par rapport aux étrangers. Mais dans les deux cas, ces populations restent surreprésentées par rapport à leur poids dans la population française, une situation qui s’explique notamment par des niveaux de vie plus faibles.