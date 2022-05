Les frigos connectés, nouvelles cantines 2.0

Plus économiques, les frigos connectés suivent la tendance de la restauration rapide plus saine, avec une optimisation de l'espace et des coûts, garantie du succès.

Souvent, l'image peu reluisante de la cantine remonte à l'enfance. Face à cela, la restauration en entreprise, depuis 2014, tente de faire évoluer cette représentation et propose désormais des plats frais et locaux, à disposition des salariés et ce dans des frigos connectés. Un phénomène d'autant plus important car l'alimentation est un élément constitutif du bien-être des salariés et renforce l'attractivité d'une entreprise.

Face aux traditionnels restaurants collectifs, les cantines en entreprise se réorganisent et se tournent vers une nouvelle offre, les frigos connectés.

Ce changement de paradigme dans le monde de la restauration s'inscrit désormais dans le contexte post-Covid. D'après l'Insee, la pandémie a durablement affecté le secteur de la restauration collective traditionnelle avec une perte de 40% du chiffre d'affaires en 2020 lors du premier confinement.

Raphaël Marchant, cofondateur de Melchior, service de restauration digitalisée, décrit « un changement qui donne plus de flexibilité. » De nouvelles entreprises telles que Foodles, Popchef, NU! ou encore Le Bon Bocal se sont lancées sur ce marché, en proposant une cantine digitalisée. Mais les entreprises de restauration collective phares, telles Elior ou Sodexo, se sont emparées de cette nouvelle attente du marché, en incluant aussi les attentes de la clientèle en matière d'écologie.

Proposer une cantine digitalisée permet aux entreprises de faire des économies sur les coûts fixes que nécessite une cantine traditionnelle. La flexibilité de ce type de restauration collective permet également d'offrir des garanties écologiques, qui sonnent comme des gages de qualité: produits souvent locaux, dans des bocaux ou autres contenants réutilisables, les entreprises de restauration 2.0 misent beaucoup sur cette nouvelle exigence de la clientèle.

Toutefois, l'offre digitale ne saurait répondre à l'ensemble des besoins des salariés: elle est donc accompagnée d'une offre «comptoir», où un intervenant de l'entreprise de restauration propose des salades et des sandwichs, une offre qui permet de diversifier les produits mais qui a un coût supplémentaire.

Des limites au 100% digital

Ces cantines 2.0 pourraient-elles néanmoins convenir à de grandes entreprises dont le nombre de salariés dépasserait le millier? Il est certes essentiel de noter ce nouveau besoin de mobilité et de flexibilité. Il n'en demeure pas moins selon Julien Icard, cofondateur du Bon Bocal, que l'installation d'un frigo connecté nécessite une offre complémentaire pour pouvoir satisfaire les grandes entreprises et offrir une alimentation très variée puisque « personne n'a envie de tout le temps manger la même chose ».

Autre constat: cette offre digitalisée est adoptée davantage par des cadres du secteur tertiaire que par le secteur industriel, selon Raphaël Marchant chez Melchior. Reste à voir si ce changement pourrait se généraliser dans tous les secteurs.