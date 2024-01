Les Français veulent payer moins d'impôts sans diminuer les dépenses publiques

Trois Français sur quatre estiment ainsi que les impôts sont trop élevés. (illustration) (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Payer moins d'impôts sans diminuer les dépenses publiques. C'est ce que souhaitent une large majorité des Français sondés dans le cadre du baromètre des prélèvements fiscaux et sociaux . Ce sondage, réalisé par Harris Interactive pour le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), a été relayé ce mardi 30 janvier 2024 par Capital .

75% des Français estiment ainsi que le niveau des impôts est trop élevé. De même pour les cotisations sociales, qui sont trop élevées pour 76% d'entre eux. Pour autant, la majeure partie des sondés ne sont pas prêts à accepter une diminution de la dépense publique pour obtenir une baisse des impôts. « Dans le détail, seuls 29% l'accepteraient pour les dépenses publiques de retraites, 30% pour la santé, 32% pour la justice et la sécurité, 35% pour l'éducation, 42% pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et 44% pour la défense » , rapporte le baromètre .

Les Français prônent une meilleure utilisation de l'argent public

Les Français sont plutôt favorables à une meilleur utilisation de l'argent public. « La plupart des sondés considèrent cependant qu'il reste possible d'améliorer la répartition et la qualité des services publics à niveau de prélèvement inchangé, voir plus faible » , analyse le CPO.

En revanche, 79% des sondés estiment que payer ses impôts constitue un acte citoyen, et 55% d'entre eux souhaitent renforcer les moyens dédiés à la lutte contre la fraude, détaille l'enquête. Le sondage précise que « les principaux déterminants du consentement à l'impôt sont par ordre croissant la connaissance du système socio-fiscal, la confiance dans les institutions, le sentiment d'équité fiscale et la satisfaction quant à l'utilisation de l'argent public » .