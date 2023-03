Les Français veulent déménager mais pas trop loin de chez eux

Aucun exode urbain massif n’est à signaler pour le moment. Les citadins veulent quitter leur ville certes mais pas pour une zone rurale.

Envie de changement mais pas trop. Un quart de la population française envisage de déménager dans les 12 prochains mois, selon une étude de Meilleurs Agents, spécialiste de l’estimation immobilière en ligne, menée sur 2000 personnes, du 23 au 24 février 2023. Surtout les citadins qui sont 32% à vouloir quitter leur résidence principale et encore plus les Parisiens (40%). Toutefois, si les Français ont envie de mobilité, ils ne veulent pas trop s’éloigner de chez eux et faire de simples sauts de puces. Au total, 51% des recherches hors de la ville de résidence sont réalisées au sein de leur agglomération et 66% au sein de leur région.

« L’exode urbain est un mythe derrière lequel se cachent plusieurs réalités. Depuis la pandémie, on observe un renforcement de l’attrait des espaces périurbains, c’est-à-dire les proches couronnes des villes. On note un phénomène d’étalement urbain avec moins de recherches au sein des grandes villes et de leur département », analyse Alexandra Verlhiac, économiste chez Meilleurs Agents.

Lille région la plus quittée par ses habitants

Il serait donc infondé de parler d’exode urbain, une expression couramment utilisée depuis la crise sanitaire pour désigner l’appétence des Français pour les espaces verts. Seules 16% des recherches en 2022 portent sur les zones rurales, un chiffre toutefois en hausse par rapport à 2019 (14%). Les Parisiens ciblent principalement les Yvelines (78), la Seine-et-Marne (77) et l’Essonne (91) et moins la petite couronne. Le lieu de vie idéal pour 63% des Français « serait une petite ville en périphérie d’une grande ville », explique Alexandra Verlhiac.

Parmi les principaux moteurs de ce projet de déménagement , les habitants des grandes villes citent en premier l’envie de vivre dans un environnement plus calme (36%), puis la recherche d’un environnement moins pollué (33%). En troisième position, on retrouve la perspective de gagner en espace (26%). Les grandes villes deviennent les mal-aimées . Lille en tête avec 75% des recherches des Lillois qui concernent une autre ville que la capitale des Flandres. Les Rennais ne portent pas non plus leur ville dans leur cœur puisque 66% d’entre eux s’en détournent. Lyon non plus ne séduit plus ses habitants (pour 63% d’entre eux). « Si Lille est l’une des grandes métropoles qui offre le pouvoir d’achat immobilier le plus fort de France (avec 300.000€ on peut prétendre à un appartement de 86m²) , c’est la ville qui détient le moins de logements des dix plus grandes villes de France et Paris. De plus, les maisons ne représentent que 21% de son parc, contre 66% en moyenne dans le Nord. Autant d’éléments qui poussent les citadins en dehors de la ville », détaille Alexandra Verlhiac.