Les Français sont-ils nuls en placements ?

La répartition des placements financiers des Français n'est pas idéale. (© Adobestock)

Deux personnes sur trois ne connaissent pas le taux actuel du Livret A (AMF). Et 89% de l'épargne s'investissent dans des placements qui rapportent moins que l'inflation (Banque de France). Mais comment blâmer les Français alors que le CAC 40 perd plus de 25% depuis janvier ?

Les Français savent-ils placer leur argent ? Les résultats de la 3ème édition du Baromètre AMF de l'épargne* sont sans appels : leurs connaissances sont perfectibles.

À la question «Quel est actuellement le taux d'intérêt du Livret A ?», 29% des personnes interrogées ont donné une mauvaise réponse, 34% ne savaient pas, et seuls 37% des sondés ont indiqué le bon chiffre, plus souvent les plus de 55 ans (44%).

Les livrets réglementés plébiscités par les Français

La façon dont les Français placent aujourd'hui leur épargne interpelle aussi. L'encours des livrets réglementés n'a jamais été aussi élevé (420,8 milliards d'euros fin mars pour le Livret A et le LDDS, selon la Caisse des dépôts) alors qu'ils n'ont jamais rapporté aussi peu (0,5% pour le Livret A).

En un an, selon la Banque de France, les Français ont investi 89,2% ** de leurs économies dans des produits de taux dont la rémunération est inférieure à l'inflation, avec un placement favori pour les dépôts à vue non rémunérés (42,8% du flux).

Mais comment les blâmer de préférer les livrets bancaires, l'épargne logement et l'assurance vie en euros alors que le CAC 40 perd plus de 25% depuis le début de l'année ?

L'analyse de la composition du patrimoine des Français, à partir des données de l'Insee, apporte un éclairage intéressant et permet de