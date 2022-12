Qu’ils surfent sur une météo plutôt clémente, qu’ils aient été convaincus par l’urgence écologique, ou tout simplement cherché à préserver leur porte-monnaie... On l’ignore, mais un fait est certain : les Français ont bel et bien réduit leur consommation d’électricité. EDF s’en est même dit « surpris » et a salué les efforts fournis. Pour autant, le spectre des coupures, en début d’année prochaine, n’est pas encore complètement écarté. Le point sur la situation...

Les Français revoient effectivement leur consommation d'électricité à la baisse-iStock-nikkimeel

Une baisse de consommation qui frise l’objectif

Dans sa dernière mise à jour des perspectives pour l'hiver 2022-2023, publiée le 20 décembre dernier, RTE, le gestionnaire du réseau, se réjouissait d’une baisse de la consommation « supérieure à celle anticipée » ... Et, mieux encore, proche de l'objectif fixé par le plan de sobriété gouvernemental, soit -10% (par rapport à 2019) d'ici 2024 ! Et, de fait, la baisse a atteint un pic à - 9,7% la semaine du 13 décembre, avant de se stabiliser alors que la France enregistrait une chute des températures durant quelques jours.

Une tendance baissière qui touche tous les secteurs

RTE souligne également le fait que : «la baisse de la consommation concerne tous les secteurs : industriel, tertiaire et résidentiel ». Par contre, la motivation à consommer moins, diffère probablement selon les cibles... Les ménages en effet, ont consommé courant décembre, environ 7% de moins qu’en 2021, et ceci autant pour protéger leur pouvoir d’achat, que la planète, puisque le bouclier tarifaire bloquait à 4% la hausse du prix de l’électricité. En revanche, pour ce qui concerne le secteur industriel, le facteur financier semble plus prégnant : EDF estime en effet que la baisse de la consommation des entreprises est surtout liée à l'arrêt de grands sites industriels, qui ont du mal à faire face à la hausse des prix. Une réduction de consommation de 12% par rapport à l'année dernière a ainsi été constatée courant décembre, dans le secteur industriel. Mais dans le même temps, on a pu voir des entreprises - à l’instar par exemple, de William Saurin, Panzani, Duralex, ou encore Garbit - qui indiquent avoir choisi de suspendre leur production, voire fermer certains sites, pour « passer l’hiver ». Dans ces conditions, bien sûr, la consommation industrielle baisse... Mais pas pour les bonnes raisons !

Et dans les semaines qui viennent ?

La tendance baissière va-t-elle se poursuivre ... ? Si le facteur météorologique reste un élément majeur dans les prévisions de consommation, il est difficile de l’anticiper d’ici l’arrivée du printemps. En revanche, il est un autre paramètre plus tangible : c’est l’état du parc nucléaire. Sa remise progressive en état induit, de fait, une plus grande fourniture de mégawatts, mais aussi moins de risques de coupures, et une consommation qui pourrait repartir à la hausse. Or, alors que 26 réacteurs étaient à l’arrêt durant l’automne, EDF n’en compte plus que 20. L’indicateur Eco-watt pourrait-il donc se maintenir au vert jusqu’aux beaux jours... ?