Les frais des placements financiers en baisse (Crédit photo: 123Rf)

L'AMF fait le point sur les frais des placement financiers en 2020 et constate la poursuite de la baisse, bien que celle-ci reste modérée.

Les frais des investissements directs en actions

L'AMF s'est intéressée aux tarifs des ordres passés via internet, premier canal pour passer les ordres de bourse, utilisé par 63% des détenteurs de PEA et de compte-titres.

Banques : baisse des frais de courtage pour les PEA

Depuis le 1er juillet 2020, le coût d'un ordre passé depuis un PEA ne peut dépasser 0,50% de son montant pour les ordres dématérialisés. Ce plafonnement récent a conduit les banques à baisser les tarifs des ordres de bourse depuis les PEA, notamment pour les ordres de petits montants (- 40%). En revanche le coût moyen pour les ordres passés depuis un compte-titres ordinaire n'a pas évolué, si bien qu'il est aujourd'hui le plus souvent moins coûteux dans une banque traditionnelle de passer ses ordres depuis un PEA que depuis un compte-titres.

Un ordre de moins de 1.000 euros coûte en moyenne 0,49% sur un PEA et 0,79% sur un compte-titres et il coûte en moyenne 0,48% sur un PEA et 0,52% sur un compte titres pour un ordre de plus de 10.000 euros.

Banques : hausse des droits de garde

Le montant moyen des droits de garde a augmenté, plus particulièrement pour les portefeuilles de petits montants sur les compte-titres (+ 10% contre + 4% pour les PEA). Pour un portefeuille de 10.000 euros répartis sur 10 lignes sur un compte-titres, les droits annuels moyens sont désormais de 0,73% du montant investi (contre 0,67% en 2019). Ils sont de 0,67% sur un PEA.

À l'inverse, le montant moyen des droits de garde des portefeuilles plus importants a davantage augmenté pour les PEA. Ils s'élèvent à 0,33% pour un portefeuille de 10 lignes de 60.000 euros, contre 0,27% en 2019 et 0,29% pour un compte-titres.

Courtiers en ligne : des frais 2 à 3 fois plus bas

Les frais des ordres passés en ligne auprès des courtiers en ligne, sont équivalents pour les compte-titres et les PEA. Ils restent sensiblement moins élevés que ceux des banques traditionnelles. Par exemple, pour un ordre d'achat ou de vente de 5.000 euros, le taux moyen de frais est de 0,20%. Ce coût peut varier de 0,09 % à 0,33 % selon les intermédiaires. De plus, ces intermédiaires en ligne ne prévoient aucuns droits de garde.

Banque ou courter en ligne : quel impact sur les frais ?

Pour un investisseur passant 12 ordres par an de 5.000 euros via internet, et détenant un portefeuille de 60.000 euros réparti sur 10 lignes, les frais de bourse totaux représentent en moyenne 0,82% du montant de son portefeuille (492 euros) si les ordres sont passés auprès d'une banque (un montant stable depuis 10 ans). Ils représentent en moyenne 0,20% (100 euros par an) s'ils sont passés via un courtier en ligne.

Les frais des placements collectifs

L'investisseur en OPC (organisme de placement collectif) acquitte des frais courants annuels de fonctionnement et de gestion. Ces frais diffèrent d'une catégorie de fonds à l'autre et d'un fonds à l'autre.

La tendance à la baisse des frais annuels des fonds s'est poursuivie en 2019, passant de 1,35% à 1,26%.

Les fonds actions, toutes catégories confondues, ont affiché en 2019 des frais courants moyens de 1,55% (1,57% en 2018) et les fonds diversifiés des frais à 1,53 % en 2019 (1,61% en 2018).

En 2019, les ETF d'actions ont affiché des frais annuels moyens de 0,36% et les fonds d'actions « indiciels » des frais moyens de 0,95%. En 2019, les frais sur encours des fonds d'actions gérés « activement » s'est établi à 1,68 %, un niveau équivalent à 2018.