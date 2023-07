Les frais bancaires à l'étranger augmentent cet été pour les paiements et retrait

Les voyageurs utilisant leur carte bancaire à l’international risquent de voir leur budget plombé par les commissions prélevées par les banques.

Retirer de l’argent ou payer avec sa carte à l’étranger coûtera plus cher cet été : c’est la conclusion d’une étude du comparateur Panorabanques, publiée cette semaine. Hors zone européenne, ces dépenses s’ajoutent au budget anticipé par les vacanciers. Et elles ont davantage augmenté que les frais bancaires en général, de l’ordre de 1,2% en moyenne, cette année.

Concrètement, sur un paiement, il y a maintenant trente centimes de commissions fixes et 2,5% de commissions variables, selon le comparateur. Pour un retrait d’argent liquide, le coût passe à 3,10 euros de commissions fixes et 2,4% de commissions variables. Par exemple, sur une dépense de 1000 euros à l'étranger - en faisant cinq retraits de 100 euros, et deux paiements de 250 euros avec une carte internationale classique -, le client paiera, en moyenne, 41,50 euros de frais bancaires - 6,50 euros par paiement, et 5,6 euros par retrait -, contre 41,05 euros en 2022.

Ces sommes, une fois combinées, peuvent alourdir considérablement le budget des vacanciers. « Ces frais sont dans la majorité des cas composés d'une commission fixe et d'une commission variable sur les paiements et retraits » explique Basile Duval, porte-parole de Panorabanques. « Si vous ne faites pas attention, cela peut faire exploser votre facture lors de votre voyage », prévient-il.

« Pour éviter une telle situation, se tourner vers une banque en ligne comme Boursorama Banque ou Fortuneo peut être une bonne solution », suggère Basile Duval. Parallèlement, les banques physiques « proposent des options payantes comme l'option Voyageur chez SG qui peut également être une très bonne solution pour faire des économies » d’après le porte-parole. Ces options varient beaucoup en prix et durée, mais permettent de faire des économies lors d’un séjour si vous prévoyez de faire de nombreux retraits, facturés plus cher par les banques.