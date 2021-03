Les femmes et l'argent : attention aux idées reçues

Cinq affirmations vraies ou fausses sur les femmes et l'argent. (© Fotolia)

Les femmes sont-elles plus fourmis que les hommes ? Quelle est la performance des fonds boursiers qui misent sur la parité hommes femmes en entreprise ? Le patrimoine des femmes est-il inférieur à celui des hommes ? À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Le Revenu vous propose cinq «vrais - faux» autour des femmes et l'argent.

«Les femmes sont plus fourmis que les hommes» Plutôt faux

En tout cas, le sujet n'a jamais vraiment été tranché et le débat reste encore vif chez les économistes et psychosociologues. «L'existence d'une aversion pour le risque intrinsèque plus importante pour les femmes, même en moyenne, reste discutée», selon des chercheurs de l'Insee (1).

D'une part, les écarts de comportement semblent faibles et d'autre part, les différences proviendraient davantage de l'éducation, des modèles sociaux et familiaux, voire de l'âge, de la région d'origine ou du niveau de revenus plutôt que du sexe.

Même la finance comportementale, discipline récente qui analyse les comportements d'investissement en fonction de biais émotionnels ou cognitifs, ne relie pas directement ces différents biais au genre masculin ou féminin.

Cependant, notons que des sondages déclaratifs mettent régulièrement en avant les différences homme/femme en matière d'épargne, à l'instar de celui du Cercle de l'Épargne (2). Interrogées sur ces questions, les femmes sont plus nombreuses à privilégier des produits sécurisés et liquides (assurance vie en euros et Livret A), tandis que les hommes sont davantage adeptes des actions et de l'immobilier d'investissement.

«Les femmes gagnent moins que les hommes» Vrai

Selon la dernière enquête de