Les étudiants moins protégés que les squatteurs face aux expulsions

La Fondation Abbé Pierre alerte sur le traitement dérogatoire réservé aux étudiants en cité universitaire. L’expulsion est généralement très rapide et intervient parfois en hiver.

Au terme d’une étude menée avec des étudiants de l’Université Paris, la Fondation Abbé Pierre dresse un constat inquiétant sur le statut fragile des étudiants logés dans les résidences universitaires du Crous. Si décrocher un logement dans ces cités universitaires est une aubaine dont profitent à peine 6% des 2,7 millions d’étudiants, les choses se compliquent pour les plus fragiles. C’est le cas lorsqu’ils ont des difficultés pour payer leur loyer, ont perdu leur statut d’étudiant ou ont trop tardé pour renouveler leur contrat de résidence.

L’étude rappelle que ces étudiants sont soumis à un statut dérogatoire, avec des conditions biens moins protectrices que celles qui sont appliquées aux squatteurs . En effet, dans ces cas de figure, les litiges se règlent devant le tribunal administratif. Après avoir examiné 221 requêtes du Crous à l’encontre de résidents à des fins d’expulsion remontant à la période de janvier 2022 à février 2023, il en ressort que les tribunaux administratifs ont prononcé une expulsion dans 87 % des cas (193 résidents) et parmi elles, 57% se sont faites sans délai. Et dans le meilleur des cas, les étudiants disposaient de 15 jours pour libérer les lieux.

Changement de serrures

Plus surprenant et choquant, l’étude montre que certaines de ces expulsions ont lieu durant la trêve hivernale, malgré l’existence d’une directive du Cnous (Centre national des œuvres universitaires et scolaires) interdisant cette pratique. Sans parler des témoignages expliquant le déroulement des expulsions avec parfois des changements de serrures, la désactivation de badges magnétiques avec effet immédiat ou encore la récupération et le stockage des effets personnels par le gardien de la résidence, voire des coupures d’électricités. Des façons de faire qui sont généralement sévèrement condamnées par la justice civile. «Cette étude montre également qu’il y a beaucoup d’inégalités entre les Crous, certains ayant une approche plus compréhensive tandis que ceux qui sont situés dans les zones les plus tendues sont très sévères» , explique Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Selon lui, à un moment où la précarisation des ménages grandit et que les étudiants ne sont pas épargnés, il est grand temps d’attirer l’attention sur le peu de protection dont ils disposent.

Sans critiquer l’institution des Crous en général qui œuvre dans un contexte très tendu, Manuel Domergue dénonce le fait que l’instabilité locative des étudiants soit trop prise à la légère. «Évidemment, les cités universitaires ont des impératifs de gestion qu’il faut prendre en compte, admet-il. Mais il faudrait pouvoir ramener dans le droit commun les étudiants précarisés. Il s’agit surtout de lutter contre l’idée que parce qu’ils sont jeunes et ne vivent pas longtemps au même endroit, c’est la vie de bohème et une expulsion ce n’est pas si grave. Dans certains cas, cela remet en cause tout leur parcours étudiant et leur avenir.»