Les erreurs à éviter lorsqu'on remplit sa déclaration d'impôts / iStock.com - ose Gonzalez Buenaposada

Pension alimentaire et garde d'enfants : les erreurs les plus courantes

Le service de déclaration de revenus en ligne sera opérationnel le 10 avril prochain sur le site des finances publiques. Comme chaque année, il convient d'être vigilant dans la déclaration de ses ressources, qui servent de base au calcul de l'impôt sur le revenu. Les principales erreurs et omissions relevées dans les déclarations de revenus portent sur les pensions alimentaires et les enfants à charge. La liste des erreurs à éviter pour les pensions alimentaires est longue : oublier de la déclarer dans la rubrique "6 – Charges déductibles" pour ceux qui la versent, omettre de l’ajouter dans ses revenus dans la rubrique 1A0, 1 BO, 1 CO ou 1 DO pour ceux qui la reçoivent, se tromper de rubrique ou de case, etc. Il est également courant de mal déclarer un enfant suite à un divorce. Un enfant ne peut pas figurer sur les deux déclarations, il ne peut être rattaché qu'au foyer fiscal du parent qui en a la garde principale (à déclarer dans la rubrique "personnes à charge en 2024"). Si la garde est alternée, il faut remplir la rubrique située juste en dessous. Par ailleurs, un crédit d'impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées peut être obtenu pour la garde des enfants âgés de moins de 6 ans. Il faut cependant exclure les frais de repas, ainsi que les aides publiques perçues au titre des frais de garde et les aides versées par l'employeur. Il ne faut pas oublier non plus de déclarer les revenus des enfants rattachés, mineurs ou majeurs, tout en tenant compte des exonérations pour les jobs étudiants, stages rémunérés et revenus d'apprentissage. Enfin, une réduction d'impôt d'un montant de 61 à 183 € peut être accordée pour les collégiens, lycéens et étudiants.

Les autres erreurs à éviter

Il est courant de mal déduire les versements d'épargne retraite : il ne faut pas les soustraire directement du montant des revenus, mais les déclarer dans les charges, rubrique "épargne retraite". Un document (IFU, ou imprimé fiscal unique) doit théoriquement être remis par l'organisme gestionnaire de l'épargne. Il convient également d'être vigilant sur les dons aux associations, et de bien faire la différence entre les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ou à la Fondation du patrimoine (qui permettent 75 % de réduction d'impôts) et les dons aux associations, organismes d'intérêt général ou fondations reconnues d'utilité publique (66 % de réduction). Les assistants familiaux, assistantes maternelles ou journalistes peuvent appliquer eux-mêmes l'abattement professionnel auquel leur profession leur donne droit, en retranchant cet abattement des salaires prédéclarés. Les parents isolés (célibataires, divorcés, séparés…) peuvent bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire en cochant la case T, à condition de ne pas être en situation de concubinage. Tout changement d'adresse doit par ailleurs être signalé, de même que l'adresse des enfants majeurs ou mariés rattachés au foyer fiscal. Il est également obligatoire de remplir la déclaration d'occupation des biens immobiliers si cette démarche n'a pas été faite l'année précédente ou si la situation a changé. Il faut savoir que toute erreur peut être corrigée jusqu'à la date limite de déclaration, mais aussi, après la réception de l'avis d'imposition, grâce au service "Corriger ma déclaration en ligne" ouvert sur impots.gouv.fr de fin juillet à mi-décembre. Des intérêts de retard pourront cependant être appliqués sur les montants déclarés hors délais.