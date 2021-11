Alors qu’au printemps 2020, au plus fort de la crise sanitaire, près de 9 millions de salariés avaient été placés en chômage partiel en France, le rebond de l’emploi semble bel et bien installé, à la faveur de la reprise économique. L’Urssaf annonçait ainsi le mois dernier, un nombre de recrutements de plus d’un mois – hors intérim - ayant atteint un pic historique avec près de 840 000 contrats signés.

Les embauches se portent bien / iStock-sturti

Recrutements : des records pourraient être battus ?

Recrutement : quasiment tous les secteurs progressent

Taux de chômage : des baisses qui s’installent durablement ?

En matière d’emplois en France, on ne parle pas seulement d’embellie depuis l’été dernier, mais plutôt de « niveaux inédits » …Avec 2,44 millions « d’embauches durables » (contrats de plus d’un mois) cet été, l’hexagone a connu une augmentation des recrutements de 11,4 % entre le deuxième et le troisième trimestre. Selon les données de l’Urssaf, après avoir enregistré environ 830 000 déclarations d’embauches durables en aout, le nombre est passé à 839.416 en septembre 2021. Si l’on compare le marché de l’emploi du 3ème trimestre 2021, avec le dernier trimestre 2019, soit avant le début de la crise sanitaire, les chiffres sont là aussi édifiants : Les recrutements en CDI ont gagné deux points, à 18%, Les embauches de plus d’un mois hors intérim ont, quant à elles gagné 5 points, à 37% Il faut remonter à 2006 pour trouver un marché de l’emploi d’un tel dynamisme en France.Le rebond de l’activité économique s’étend à tous les secteurs, et se traduit par des embauches durables qui s’accroissent aussi bien dans les services que dans l’industrie. Ainsi, toujours selon l’Urssaf, on constate : Sur un an : +25,9% dans l’industrie, +18,3% dans le tertiaire et -0,4% (un niveau qualifié de « stable ») dans la construction ; Sur le seul dernier trimestre 2021 : +8,7 % dans l'industrie, +12,3% dans le tertiaire et +6,4% dans le BTP.Sur le front du chômage aussi, les chiffres sont plutôt positifs : des embauches qui progressent, c’est, de manière logique, un taux de chômage qui baisse. Et, effectivement, Pole Emploi annonce sur un an, une diminution du nombre de demandeurs d’emplois dans les catégories A, B et C (c’est-à-dire, les personnes tenues de chercher un emploi), qui s'établit à 3,6% sur un an (soit 110 900 chômeurs en moins). Et cette diminution se poursuit lentement mais surement, puisqu’on enregistrait à nouveau une baisse de 1,9% sur le 3ème trimestre 2021. Pour ce qui concerne la catégorie A (en recherche d'emploi et n'ayant exercé aucune activité), le taux a diminué de 10% sur un an, et de 5,8% sur le 3ème trimestre 2021 (soit 203 100 chômeurs de moins). Le nombre actuel de demandeurs d'emploi de catégories A B et C, s'établit à 5 577 800 personnes en France Métropolitaine… Un chiffre encourageant qui, s’il continue à décroitre, pourrait faire atteindre au chômage français, son niveau le plus bas depuis 2008.