Les effets pervers du DPE sur la consommation d'énergie-iStock-Richard Villalonundefined.jpg

Consommation théorique et consommation réelle

Le Conseil d’analyse économique (CAE), dont la mission est de guider le gouvernement en matière économique, a étudié les données bancaires de près de 178 000 foyers, clients du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour analyser l’écart entre la consommation théorique établie par le DPE et la consommation réelle. En introduction de son rapport, le CAE rappelle que, « pour le grand public, locataires et acheteurs, le DPE signale les gains espérés des travaux de rénovation sur la facture énergétique ». Cependant, selon les données récoltées, « la prédiction de consommation énergétique indiquée [par le DPE] peut différer de la consommation réelle des ménages ». Rappelons que le diagnostic de performance énergétique évalue la consommation d’énergie d’un logement, ainsi que son impact environnemental. Son mode de calcul est vivement critiqué depuis sa dernière réforme, datant de 2021.

Les variables

Selon le rapport du CAE, publié le 10 janvier dernier, l’écart observé entre la consommation réelle et l’estimation du DPE provient en grande partie du fait que le diagnostic ne prenne pas en compte le comportement des usagers du logement. Bien que le DPE ait pour stricte vocation d’indiquer la performance des logements – et non de préciser la consommation d’énergie effective – il apparaît essentiel pour le CAE que le diagnostic intègre le comportement pour pouvoir quantifier le gain estimé en cas de rénovation ou d’achat d’un logement moins énergivore. Les données analysées par le CAE démontrent notamment une surconsommation d’énergie dans les logements très performants (effet « rebond »), et une consommation inférieure à la consommation théorique dans les logements moins performants (effet de « sobriété »). Le comportement des usagers varie par ailleurs en fonction de leur localisation géographique et de leur niveau de vie.

La méthode 3CL

L’étude remet également en question la méthode de calcul 3CL (calcul de la consommation conventionnelle des logements). Selon les analystes, cette méthode accorde trop d’importance à la surface du logement. Elle estime la consommation d’énergie au m² en s’appuyant sur la performance énergétique des caractéristiques du logement (type d’isolation, système de chauffage, types et tailles des ouvertures, etc.). Cette règle de calcul estime une consommation linéaire sur toute la surface, sans tenir compte des variables (ex. : toutes les pièces d’un grand logement ne sont pas chauffées de la même manière). Enfin, les auteurs du rapport déplorent la manipulabilité du DPE « du fait d’une trop grande subjectivité dans l’appréciation des paramètres [et de] l’incohérence des diagnostics pour un même logement, lequel peut se voir attribuer différentes classes énergétiques allant de B à E selon le diagnostiqueur. » En conclusion, les analystes recommandent au gouvernement de réfléchir à des « pistes d'améliorations et d’homogénéisation du DPE » tout en accompagnant les « efforts de sobriété » énergétique, notamment pour les foyers aux « plus hauts revenus et les logements les plus performants ».