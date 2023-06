Au cours du premier trimestre, les dividendes versés aux actionnaires ont battu un nouveau record, avec une augmentation de 12 % sur un an. Ces résultats exceptionnels sont dus à des versements importants provenant notamment de deux grands groupes automobiles.

Les dividendes versés dans le monde au plus haut-iStock-Vichai

Un bond des dividendes, malgré une année 2022 difficile

Après un premier record de 1 560 milliards de dollars en 2022, la somme engrangée entre janvier et mars 2023 s’élève à 326,7 milliards, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période de l’an passé. Les versements exceptionnels des constructeurs automobiles, banques, producteurs de pétrole, mais aussi groupes de luxe français, ont atteint 28,8 milliards de dollars au premier trimestre, soit le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le premier trimestre 2014. C’est le secteur automobile qui affiche la performance la plus remarquable. Le gestionnaire d’actifs Janus Henderson rapporte en effet que les dividendes issus du secteur automobile ont été multipliés par dix par rapport à 2022, et que les deux groupes automobiles Ford et Volkswagen ont totalisé à eux seuls plus d’un tiers des dividendes extraordinaires. L’entrée en bourse, fin 2022, du géant Porsche a permis à Volkswagen d’afficher 6,3 milliards de dollars. L’année 2022 ne s’est pourtant pas déroulée sous les meilleurs auspices, avec une économie en berne au niveau mondial en raison de l’inflation, de l’augmentation des taux d’intérêt, de la guerre en Ukraine, du maintien de confinements localisés dus au Covid, ainsi que de la baisse des bénéfices des groupes miniers.

En France, les dividendes portés par le luxe

En France, la hausse des dividendes a été stimulée par le secteur du luxe. Ainsi, les groupes Hermès et Kering ont hissé leur croissance à 11,6 %, avec 2,8 milliards d’euros de dividendes (non exceptionnels). Mais la tête d’affiche est le grand armateur danois Moller Maersk, qui a versé 11,7 milliards de dollars entre janvier et mars 2023, dont plus de la moitié sous forme de dividendes extraordinaires. La relance du transport maritime, liée à la reprise du Covid, a permis au numéro 2 mondial du conteneur de booster ses bénéfices, grâce à la hausse du prix du fret. Les prévisions de Janus Henderson, particulièrement optimistes, tablent sur 1 640 milliards de dollars pour 2023, soit une croissance globale potentielle de 5,2 %. Quant au rachat des actions, autre moyen de rémunérer les actionnaires, elles ont également grimpé de 22 % au niveau mondial, pour atteindre 1 310 milliards de dollars, soit pratiquement le même résultat que les dividendes sur la même période. Ces annonces ont de quoi alimenter les débats sur le sujet polémique du partage de la valeur. Un projet de loi est actuellement en discussion en vue de la généralisation du partage avec les salariés des bénéfices des entreprises, par le biais de dispositifs tels que l’intéressement, la participation et les PPV (primes de partage de la valeur). Le principe de redistribution des bénéfices, obligatoire seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés, pourrait s’étendre aux entreprises de 11 à 49 salariés considérées comme “rentables” (affichant un bénéfice net de 1 % du chiffre d’affaires sur trois ans consécutifs).