Les dividendes versés au premier trimestre 2022 atteignent des records

Selon une étude publiée en mai, les dividendes ont atteint un nouveau record mondial au premier trimestre 2022, grâce notamment aux secteurs pétrolier, minier, ainsi qu’à la reprise économique post-COVID. L’incertitude qui plane sur l’économie mondiale depuis le début de la guerre en Ukraine ne devrait cependant pas affecter cette croissance. Décryptage.

Une augmentation de 11 %

Publié en mai dernier, le rapport annuel de la société britannique de gestion d’actifs, Janus Henderson est éloquent. Il indique que les versements aux actionnaires ont augmenté de 11 % sur les trois premiers mois de l’année, par rapport à 2021, atteignant les 302,5 milliards de dollars. Les rédacteurs de Janus Henderson précisent que ce chiffre, un record pour une période « traditionnellement plus calme », permet d’espérer atteindre les 1 540 milliards de dollars de dividendes mondiaux d'ici à la fin de l’année. Il s’agirait là d’une augmentation de 4,6 % par rapport à 2021, qui était déjà présentée comme une année record.

La reprise économique en cause

Selon le rapport, toujours, ces chiffres s’expliquent en partie par la reprise économique mondiale post-COVID, mais aussi par la vigueur exceptionnelle des secteurs pétrolier et minier. Cette augmentation se lit à travers le prisme de la pandémie, qui avait bien évidemment ralenti de manière significative le versement des dividendes en 2020 et au premier trimestre 2021.

Une croissance malgré un contexte incertain

Cette croissance se poursuivra-t-elle dans un contexte d’inflation post-pandémique, de guerre en Ukraine, de pénurie de matières premières ou encore avec la montée des taux ? Le rapport de Janus Henderson se veut confiant, l’étude signalant que le contexte économique actuel ne devrait, en théorie, pas freiner l’augmentation des dividendes sur l’année. En effet, 94 % des multinationales ont maintenu, voire augmenté leurs dividendes au premier trimestre, et ce en dépit du contexte mondial.

Les États-Unis et le Danemark se distinguent

C’est aux États-Unis, que le ratio a été le plus fort, avec 99 % contre 90 % sur la même période en 2021. France Transactions précise qu’en Europe, le Danemark sort du lot grâce au groupe maritime Moller-Maersk (l’un des plus importants au monde) qui, ayant tiré profit des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, a multiplié son dividende annuel par près de huit. Avec 7,2 milliards de dollars au premier trimestre, son dividende devient ainsi le plus important depuis 2015 et « sera probablement l’un des 30 plus importants versés cette année ».