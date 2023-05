Dans un communiqué datant du 10 mai dernier, l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) pointe du doigt « les marges brutes explosives » des distributeurs de carburants au premier trimestre 2023.

Les distributeurs de carburants profiteraient de la situation-iStock-Ladanifer

Une hausse historique

L’association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie dénonce une augmentation « historique » des marges brutes des distributeurs de carburant. En analysant les chiffres de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), la CLCV a ainsi relevé que la marge brute moyenne des distributeurs avait augmenté de 10 centimes par litre (passant ainsi à 25 centimes) depuis le début de l’année. Dans son communiqué, l’association déplore le décalage entre la parole et les actes, « la grande distribution et les groupes pétroliers ne cess[ant] de dire qu’ils s’engagent pour le pouvoir d’achat » et demande un passage à l’acte rapide et concret, sous peine d’en référer aux instances supérieures. L’association dénonce également l’urgence de la situation, précisant que les prix hors taxes du carburant sont en baisse partout en Europe, à l’exclusion de la France.

Rattraper les pertes

La CLCV accuse par ailleurs les distributeurs de vouloir « rattraper les pertes » engendrées par le conflit en Ukraine en 2022, une vision partagée par une partie du gouvernement. Interrogée le 9 mai dernier – soit la veille de la publication du communiqué de la CLCV – sur CNews, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré qu’elle avait expressément demandé aux distributeurs de carburants de baisser leurs prix, arguant que « le prix à la pompe d[evait] refléter au plus proche celui sur les marchés internationaux du pétrole, qui sont aujourd’hui à la baisse ».

Les distributeurs renvoient la balle aux fournisseurs

Le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, interrogé sur le sujet, a fustigé la demande du gouvernement aux distributeurs alors qu’un « gros fournisseur » comme le groupe pétrolier TotalEnergies n’était quant à lui pas « tenu de baisser ses prix ». Intervenant sur BMFTV et RMC, Michel-Édouard Leclerc a ajouté : « s’il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, c’est d’abord celui qui fait le marché des carburants », précisant que « les marges secrétées par Total l’année dernière sont au moins aussi élevées que l’année d’avant ». Interrogé par Actu.fr, TotalEnergies rappelle que l’entreprise s’était déjà engagée « en faveur de ses clients en garantissant que le prix du diesel et de l’essence ne dépassera pas les 1,99 euros par litre dans l’ensemble de ses stations-services en France durant toute l’année, et ce malgré les fluctuations possibles à la hausse des prix du baril.