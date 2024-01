Les députés durcissent le ton contre les marchands de sommeil qui louent des habitats indignes

L’Assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi qui prévoit notamment de plus lourdes sanctions contre les marchands de sommeil.

L’Assemblée nationale a adopté mardi sans encombre, en première lecture, un projet de loi contre l’«habitat dégradé» . Le Sénat va désormais pouvoir examiner ce texte, qui a été débattu pendant deux jours sans ministre chargé exclusivement du logement, faute d’attribution à ce stade de ce portefeuille dans le nouveau gouvernement. Le texte a été adopté avec 126 voix contre une, avec le soutien de la majorité présidentielle et de groupes d’opposition, sauf LFI et le RN qui se sont abstenus. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a en charge le logement actuellement, s’est réjoui de l’adoption d’un texte de « solutions concrètes », soulignant qu’il y avait en France « 1,5 million de logements qui sont fragiles ».

Expropriation en cas d’arrêté de péril ou d’insalubrité

Pour faciliter les travaux avant une dégradation définitive, le projet de loi permet de créer un prêt global collectif pour les copropriétés, afin d’accéder au crédit. Par amendement, le gouvernement l’a complété par une «garantie publique» pour les copropriétés en grande difficulté financière . Le texte prévoit en outre une nouvelle procédure d’expropriation des propriétaires de logements frappés par un arrêté de péril ou d’insalubrité, avant que la situation ne nécessite la démolition de l’immeuble. L’indemnité d’expropriation sera « réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés ».

Les députés ont, en outre, voté un renforcement des sanctions pénales contre les marchands de sommeil , qui exploitent des personnes vulnérables en leur louant des logements dégradés. Ils risquent sept ans de prison et 200.000 euros d’amende. Un amendement communiste a ajouté, en tant que peine complémentaire, l’impossibilité pour ces bailleurs, pendant jusqu’à 15 ans, d’acquérir un bien immobilier autre que leur résidence principale. À celà s’ajoute une autre sanction pénale contre les bailleurs qui louent des logements sans bail écrit: un an de prison et 20.000 euros d’amende. Enfin, une nouvelle obligation a été instaurée pour les syndics de copropriété d’informer les copropriétaires et occupants d’un immeuble sur les procédures contre l’ habitat indigne en cours.

Malgré des débats souvent consensuels, les députés ont ferraillé mardi autour d’un amendement LFI, rejeté de justesse, qui demandait de « rétablir l’exigence minimale d’une hauteur sous plafond » d’au moins 2,2 mètres pour un logement, jugeant qu’un récent décret avait fait un « cadeau aux marchands de sommeil » en autorisant une hauteur de 1,80 m . «Cette loi va nous permettre d’avancer», a estimé le communiste Stéphane Peu, mais « la mesure de fond serait de répondre à la crise de la pénurie de logement ». C’est un texte « bienvenu », mais qui « ne fait pas une politique du logement », a renchéri l’écologiste Julien Bayou.