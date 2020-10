Dans le cadre du plan de relance, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques disposera d'un budget de 1 milliard d'euros pour numériser l'administration française. La ministre Amélie de Montchalin a présenté en septembre les grands axes de son plan de numérisation, avec un objectif ambitieux : en 2022, les Français pourront réaliser 250 démarches administratives courantes intégralement en ligne.

Les démarches administratives en ligne facilitées - iStock-fizkes

Une administration déphasée

La répartition du budget

Ce que cela implique pour les administrations

Présenté par Amélie de Montchalin courant septembre, ce projet répond à une problématique bien actuelle. À l'heure de la numérisation, et alors que le télétravail est en passe de s'ancrer dans la réalité des citoyens et des entreprises, l'administration traîne la patte. La ministre déclare à l'envi : « on ne peut pas moderniser le pays et laisser l'État en décalage ». La ministre a annoncé que le ministère avait mis en place un suivi des 250 démarches administratives les plus courantes effectuées par les Français (demande de certificat de naissance, affiliation à la CAF, etc.). Il en ressort que 28 % de ces démarches ne sont pas du tout numérisées. Pour celles qui le sont, le taux de satisfaction n'est pas glorieux, variant entre 25 % et 90 % selon les démarches. Le ministère entend améliorer sensiblement l'accessibilité aux démarches en ligne, en traquant notamment les cas de « fausses numérisations » -- la démarche débute effectivement en ligne, mais s'achève par l'envoi d'un courrier postal -- et atteindre un taux d'au moins 70 %. Tout cela, assure la ministre, se fera dans le respect du RGPD, la réglementation européenne de protection des données.La moitié du budget alloué sera utilisé pour des projets internes aux différents ministères, en lien avec la modernisation des infrastructures numériques et la cyber sécurité. L'autre moitié sera octroyée aux outils interministériels et dédiée à la transformation numérique et à la mise en place de plateformes et formulaires sécurisés pour les démarches en ligne. Cette partie du projet sera directement pilotée par la ministre. Lors de sa présentation fin septembre Amélie de Montchalin annonçait qu'elle contacterait courant octobre « tous les ministres pour faire le bilan des points forts et des points faibles de leur administration en matière de numérisation ».Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques entend utiliser la numérisation pour transformer en profondeur les administrations françaises en fluidifiant la circulation des données entre les différents organes. La numérisation permet l'automatisation d'un certain nombre de tâches actuellement effectuées par les fonctionnaires. L'un des objectifs visés par la ministre est donc de recentrer la mission des administrations sur le conseil et l'accompagnement des entreprises et des citoyens. Conséquence logique de la numérisation : les fonctionnaires devraient également bénéficier d'un accès facilité au télétravail. Ces actions déployées à court terme devraient permettre d'améliorer de manière significative l'accès aux démarches, ainsi que la qualité du service offert par les administrations.