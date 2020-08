Les chèques-vacances sont encore plus difficiles à écouler depuis la crise sanitaire

De plus en plus de professionnels du tourisme imposent à leurs clients d'effectuer leurs réservations en ligne. De ce fait, bon nombre de vacanciers éprouvent des difficultés à écouler leurs chèques-vacances. Ce phénomène se serait renforcé en raison de la crise sanitaire.

Comme chaque été, de nombreux Français ont recours aux chèques-vacances pour financer une partie de leurs vacances. Mais, entre la dématérialisation qui ne cesse de s'accroître et la crise du coronavirus, il est de plus en plus compliqué de les écouler. En effet, les professionnels du tourisme imposent souvent aux clients d'effectuer leurs réservations en ligne, rapportent Le Parisien.

Un parcours du combattant

Ainsi, pour prendre un billet d'avion chez Air France, un billet de train à la SNCF ou encore des tickets pour visiter la Tour Eiffel ou le musée du Louvre, les détenteurs de chèques-vacances doivent systématiquement passer par un point de vente physique. Ce qui peut vite ressembler à un parcours du combattant.

Le quotidien francilien explique que, pour le musée du Louvre, il faut se rendre sur place, faire la queue pour payer en chèques-vacances puis réserver un créneau et enfin revenir à la date et heure indiquée. « C'est sûr que c'est compliqué pour les porteurs de chèques-vacances car nous ne pouvons les gérer à distance, il nous faut avoir le chèque en papier pour procéder au paiement et réserver un créneau », concède une responsable de l'établissement.

Le paiement dématérialisé comme alternative

Certains acteurs du tourisme tentent toutefois de faciliter le paiement en chèques-vacances. C'est le cas du groupe Accor qui permet de réserver une nuit d'hôtel avec une empreinte de carte bancaire tout en offrant la possibilité de payer tout ou partie de la somme due en chèques-vacances une fois sur place.

Au-delà de ces problèmes pour les clients, les professionnels qui acceptent les chèques-vacances sont aussi remontés contre l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) qui a augmenté la commission de 1% à 2,5% en 2019. Face à la colère des professionnels et aux difficultés des détenteurs de chèques-vacances pour les écouler, l'ANCV a décidé de lancer sa propre application de paiement dématérialisé dès septembre avec une commission à 1% pendant six mois « sous condition d'accepter le Chèque-Vacances Connect en paiement », explique Christophe Boniface, le directeur commercial de l'agence.