Les «boîtes mystères», ces nouvelles pochettes-surprises qui cartonnent à Noël

Les entreprises proposant ces cadeaux l'assurent, «le prix des produits atteint la valeur de la boîte». Bon plan ou arnaque ?

Certains se souviennent peut-être de la pochette-surprise de leur enfance, qu'ils ouvraient fébrilement pour découvrir son contenu. La voilà de retour, remis au goût du jour par les boîtes mystère. Le principe reste le même : vous achetez un cadeau dont vous ne connaissez pas le contenu. Nourriture, boissons, décoration, jardinage ou bien-être, il y en a pour tous les goûts. Alors, à quelques jours de Noël , est-ce une bonne idée ? Le Figaro s'est penché sur ce marché, où se côtoient des acteurs fiables et des arnaqueurs.

Si les pochettes cadeaux sont plutôt destinées aux enfants, les boîtes mystère s'adressent principalement aux adultes. Le principe séduit, et de nombreuses entreprises se lancent sur ce créneau. C'est le cas, par exemple, du Petit ballon : créé il y a onze ans, ce site propose des coffrets de vin, réunissant plusieurs bouteilles, une gazette et une fiche technique. Si vous pouvez choisir votre cépage - rouge, blanc ou rosé - c'est le Petit ballon qui se charge du choix des bouteilles.

Derrière cette logistique se cache Jean-Michel Deluc, sommelier et cofondateur de l'entreprise. « Je goûte entre 8000 et 10.000 vins par an, et je retiens à peu près deux bouteilles sur dix », précise-t-il. Le choix dépend de l'originalité de la bouteille, sa provenance et, bien sûr, de son prix. « On commande entre 3000 et 30.000 bouteilles d'une cuvée », indique Jean-Michel Deluc. Grâce à cette formule, le Petit ballon peut négocier ses prix et parvient à afficher des boîtes à partir de 19,90 euros. Derrière, l'entreprise réalise, en moyenne, une marge de 40%. Le sommelier l'assure, « si vous achetez les produits à l'unité, le contenu de la boîte dépasse toujours le prix d'achat ».

Ces boîtes destinées aux amoureux du vin sont disponibles à l'unité, ainsi qu'en abonnement, à un tarif préférentiel. En 2021, 160.000 personnes ont souscrit à un forfait. « L'année dernière, plus de deux millions de bouteilles ont été écoulées, contre trois millions cette année », souligne Jean-Michel Deluc, précisant que « Noël est la période où l'on réalise le quart de notre business ». Les clients sont relativement jeunes, entre 25 et 35 ans. « Ils achètent généralement les boîtes pour les offrir à leurs parents, qui découvrent alors nos produits », mentionne Jean-Michel Deluc.

«Un petit effet waouh»

Pour Pauline, 23 ans, cette génération « a vu de nombreuses publicités sur les boîtes surprises, encore méconnues de nos parents ou grands-parents » : ces jeunes adultes initient donc leurs aînés à ces offres parfois surprenantes. Au Noël dernier, elle a offert une boîte de chaussettes à son père. « C'est un cadeau original, et il y a toujours un petit effet “waouh” lors du déballage », ajoute-t-elle. En juin 2021, ses amis lui ont aussi offert un abonnement de six mois à Kube, une boîte de lecture. Chaque mois, elle a reçu un livre de poche accompagné de sachets de thés et de marque-pages. Pauline a ainsi pu « découvrir des auteurs et diversifier [ses] lectures ».

Cette découverte de produits méconnus est l'argument phare de certaines boîtes. Le site Mieux que des fleurs a lancé il y a deux ans une boîte « ché pas c'que j't'offre [sic] » destinée à accueillir de nouveaux clients. Les personnes ont le choix entre deux catégories, la nourriture ou la maison, au prix de 39,90 euros l'unité. Là encore, « le prix des produits atteint la valeur de la boîte », argue Joseph Ayoub, fondateur de Mieux que des fleurs. Pour choisir les quatre à six produits de la boîte, il surveille Instagram et part « à la découverte de nouveautés dans les salons ». Son concept au nom original a trouvé son public : en un an, entre 2020 et 2021, le nombre de boîtes vendues à Noël est passé d'une centaine à 800.

Attention aux arnaques

Caroline Leménager, fondatrice de Ma petite box surprise, s'est lancée dans l'aventure l'année dernière. Elle souhaite mettre en valeur « l'artisanat français et les petites entreprises ». Chaque mois, elle vend 200 boîtes et réalise une marge de 20 à 30%. « Quand on commence ce n'est pas évident, mais c'est mon seul travail aujourd'hui », stipule l'entrepreneuse. Si son activité reste marginale, elle refuse d'intégrer des échantillons ou des produits miniatures dans sa boîte qui lui permettraient de réduire son coût de revient. Une pratique pourtant répandue : « Certaines marques n'hésitent pas à en glisser dans leur boîte, et déçoivent la plupart de leurs clients », note-t-elle.

Ainsi, certains acteurs malhonnêtes n'hésitent pas à surfer sur la vague de ces boîtes mystère. Sur le site d'avis Trustpilot, plusieurs personnes n'ont jamais reçu leur commande et les vendeurs refusent même de les rembourser. Pour la plupart, il s'agit d'entreprises étrangères qui ne donnent plus suite aux sollicitations. Par exemple, un site de café propose une boîte à 29,90 euros mensuels avec « un assortiment de capsules exclusives ». Mais de nombreux internautes disent ne pas recevoir leur box, quand d'autres ne parviennent pas à se désabonner et sont obligés de faire opposition sur leur compte bancaire.

Pour éviter de se faire arnaquer, mieux vaut regarder les avis des clients précédents sur Google ou Trustpilot. Les offres trop alléchantes sont également à bannir. Une fois les escroqueries levées, vous pouvez commander une première boîte afin de la tester, sans souscrire à un abonnement. Pour les personnes en panne d'inspiration, ces boîtes mystère sont finalement une bonne alternative aux cadeaux traditionnels, à s'offrir ou à offrir.