Les atouts inattendus de cette étonnante maison aux tôles de hangars d’aviation

Découvrez Naturadôme, une maison entourée de voûtes en acier recyclé qui ressemble à une demeure de hobbit.

Ne vous attendez pas à trouver des murs blancs dans cette maison atypique. À la place, vous serez entourés de voûtes en acier recyclé, comme dans un univers de Star Wars. Un acier issu d’anciens tonneaux militaires, de l’armée de l’air plus précisément. Cette ossature en acier recyclé peut surprendre de prime abord mais elle offre une isolation performante grâce à sa conduction thermique. Les tôles de hangars d’aviation ne sont donc pas perdues mais elles retrouvent une nouvelle fonction. « Vous n’avez pas de sensation de froid en hiver ni de chaleur en été », assure Benoît Darré, le fondateur de Naturadream, à l’origine de ce concept original, nommé Naturadome. Il fait 19 degrés en hiver et 25 degrés en été.

Cette éco-construction lancée par Naturadream est isolée grâce à de la terre du site qui a été décaissée et de copeaux de bois recyclés. Ces copeaux viennent de palettes de bois ou de déchetteries. Une toiture végétalisée et cultivable recouvre la maison. Elle s’intègre parfaitement à son environnement. Rien n’est complètement retiré du terrain. « Je mets le terrain sur la maison et non la maison sur le terrain », résume Benoît Darré.

Un DPE A

Ainsi, Naturadome offre un bilan carbone négatif . Il séquestre plus de CO 2 qu’il n’en émet, avec un solde de -650 kilogrammes de CO 2 par mètre carré. Des performances énergétiques qui dépassent la réglementation RE2020 (+122% à +166%). Le Diagnostic de performance énergétique, DPE, d’une pareille construction est A. Comptez 325.000 euros TTC hors revêtement des finitions intérieures pour une propriété bioclimatique de ce type, d’environ 160 mètres carrés. Une habitation qui sort de l’ordinaire et reste accessible, à partir de 2500 euros par mètre carré prête à habiter. « Malgré une législation contraignante, Naturadôme est la preuve que l’on peut construire autrement dans ce pays, que la France n’est pas hostile à l’innovation », se réjouit Benoît Darré. Ce dernier assure avoir réussi à obtenir 95% de ses demandes de permis de construire.

La structure est antisismique, anticyclonique et présente un volume habitable 75% supérieur à celui d’un bâtiment traditionnel de même surface. Ce projet bioclimatique ressemblant à la maison d’un hobbit a remporté le prix spécial du jury lors du Challenge de l’habitat innovant du Pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment (FFB). Pour le moment 35 prototypes existent en France. « L’acte de construire ne vient plus s’opposer à la préservation des terres agricoles », assure Benoît Darré.