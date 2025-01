Les associations vent debout contre un projet qui «encapsulerait» le Pavillon des Sources de Marie Curie

Ce bâtiment historique du 5e arrondissement de Paris ne sera ni détruit, ni déplacé et remonté à quelques dizaines de mètres. Mais il risque d’être dénaturé par un vaste centre de recherche qui se collerait à lui.

C’est un feuilleton riche en rebondissements. Le Pavillon des Sources, le laboratoire parisien de Marie Curie, était menacé de démolition . La villa qui servait de stockage des matières premières et de laboratoire de purification du radium au prix Nobel de chimie, aujourd’hui inutilisée, devait laisser place à une extension du campus Pierre et Marie Curie Val de Grâce. Le dernier permis de démolir datait du 24 mars 2023. «Détruire le Pavillon des Sources et abattre les tilleuls plantés par Marie Curie est inacceptable. Tout aussi inacceptable est la construction d’un bâtiment énorme qui sera en co-visibilité avec le Panthéon» , alertait sur Twitter Baptiste Gianeselli, qui milite pour la préservation du patrimoine. Pour le président de l’Institut Curie, Thierry, le Pavillon des Sources, situé au 20 rue d’Ulm, dans le 5e arrondissement de Paris, «n’est pas un ancien laboratoire de Marie Curie mais un ancien lieu de stockage de déchets radioactifs aujourd’hui vide» .

Rachida Dati, ministre de la Culture, avait par la suite annoncé, en janvier 2024, le sauvetage du Pavillon des Sources de l’Institut Curie . Il ne sera pas démoli mais «démonté et remonté pierre à pierre à quelques dizaines de mètres» . Un projet quelque peu hasardeux. «Ce n’est pas une solution et cela n’a pas de sens pour l’esprit du lieu. En fait, il s’agit bien d’une destruction» , estimait sur France Culture Baptiste Gianeselli. La ministre a finalement renoncé à ce projet et a décidé de laisser le bâtiment à son emplacement initial. Elle a même décidé de classer le pavillon au titre des monuments historiques. «Le nouveau ministère de la Culture n’a pas jugé bon de classer l’intégralité du site, malgré les annonces de Rachida Dati prêtant à confusion, et s’est contenté de proposer à la protection deux pièces du laboratoire historique situées dans le pavillon Curie» , affirme l’association SOS Paris. Tout est bien qui finit (presque) bien donc? Que nenni, cette bonne nouvelle en cache une autre, moins réjouissante, le Pavillon des Sources sera bien sauvé in extremis des griffes des bulldozers mais il verra un nouvel édifice se coller à lui: un centre de recherches sur le cancer composé de 5 étages, qui portera le nom de Marie Curie-Claudius Regaud, à l’architecture cubique.

Levée de boucliers

Les associations SOS Paris, Sites & Monuments et des riverains montent au créneau. Ils ont déposé, le 14 janvier, un recours contre le projet d’agrandissement de l’Institut Curie. Selon eux, il «met en péril l’intégrité architecturale de l’Institut du Radium, constitué des laboratoires historiques des pavillons des Sources, Curie et Pasteur, ainsi que du jardin de Marie Curie» . Pour ces associations, il sera noyé «dans une construction massive» . Le projet d’extension de l’Institut Curie prévoit «d’encapsuler» le Pavillon des Sources, l’ancien laboratoire de Marie Curie, dans une construction en surélévation. Selon elles, le nouveau bâtiment obstruera également la perspective de la rue d’Ulm sur le Panthéon. «Qui aurait pu imaginer que cet exceptionnel héritage mémoriel, historique et scientifique, unique en son genre et intimement lié à Marie Curie, la plus grande icône féminine française dans le monde avec Jeanne d’Arc, serait menacé par son propre légataire, l’Institut Curie, et ce, avec la bénédiction de nos gouvernants?» , assènent les associations, dans un communiqué.

Elles suggèrent de créer de nouveaux locaux ailleurs, comme sur le site du nouveau Paris-Saclay Cancer Cluster, à Villejuif, dont l’Institut Curie est partenaire et où de l’espace serait encore disponible selon elles. «Par ce recours [...], les associations demandent que l’Institut Curie revienne à la raison, en choisissant pour abriter les travaux de ses chercheurs, un nouvel espace qui ne menace pas la mémoire de celle qui lui a donné son illustre nom.» Les associations mènent une collecte, un financement participatif ouvert à tous, pour soutenir leur action . Seuls 4 contributeurs ont participé pour le moment: 350 euros ont été collectés sur un objectif fixé à 10.000 euros. Rachida Dati entendra-t-elle une nouvelle fois l’appel des partisans de la sauvegarde du patrimoine? Le Ministère indique ne pas avoir été informé officiellement du recours. À suivre.