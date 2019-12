Les anciens locaux d'Europe 1 transformés en commerces de luxe et bureaux

Après le départ de la station de radio vers le 15e arrondissement, la restructuration complète des lieux est en cours.

Il y a un an tout juste, la radio Europe 1 quittait ses locaux historiques du 8e arrondissement, rue François 1er pour rejoindre ses nouveaux studios au 2, rue des Cévennes dans le 15e arrondissement. Depuis cet été et jusqu'en février 2020, les locaux vacants traversent la première phase du chantier. Une restructuration lourde doit permettre au nouveau propriétaire des lieux, Ardian Real Estate, de créer des bureaux contemporains et des commerces haut de gamme dans un programme baptisé «Renaissance».

C'est la société Spie Batignolles Île-de-France qui est chargée des travaux visant à réunir les surfaces de 4 bâtiments haussmanniens dans un espace entièrement remanié, tout en créant un nouvel immeuble. Les futurs bureaux donneront accès à de nombreuses terrasses et jardins intérieurs tandis que le nouveau bâtiment sera construit à l'arrière des bâtiments haussmanniens, au cœur d'un îlot végétalisé.

4 enseignes de luxe

C'est l'architecte Jean-Philippe Le Bœuf, de l'agence CALQ, qui a dessiné les lieux tandis que Tristan Auer a été mandaté pour aménager l'ensemble du socle des bureaux. Du R-1 au R+1 côté rue, l'immeuble Renaissance proposera 4 nouvelles enseignes de luxe. En rez-de-patio ouvert sur le jardin, des salles de réunion et un auditorium seront proposés aux locataires tandis que les bureaux occuperont tous les étages supérieurs.

Dès mars prochain, une grue sera installée sur le chantier pour lancer le gros œuvre du bâtiment neuf tandis que la fin des travaux de reprise sur les bâtiments d'origine est prévue pour septembre 2020. La dernière phase du chantier s'étendra jusqu'en mars 2021 avec la livraison de l'ensemble du programme.