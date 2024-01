Les Américains déboursent 715.000 euros pour s’offrir un logement à Paris

Un quart des achats immobiliers de non-résidents dans la capitale, sont réalisés par des Américains, selon une étude des notaires du Grand Paris.

La série Emily in Paris montre l’amour d’Emily, une jeune américaine, pour la capitale. Un amour que semblent partager plusieurs de ses compatriotes. La dernière étude des notaires du Grand Paris révèle que les acquéreurs venant des États-Unis représentent un quart des achats des étrangers non-résidents à Paris. Ils plébiscitent essentiellement les quartiers centraux où les prix sont les plus élevés. Certes, le marché des acquéreurs étrangers non-résidents est un micro marché mais celui-ci pèse légèrement plus dans la balance: 1% des ventes totales de 2023 contre 0,8% en 2022.

Les Américains ont beau ne représenter qu’une goutte d’eau dans le marché immobilier parisien, ils ont des atouts dont ne sont pas dotés les Français. L’accès à la propriété s’est complexifié pour les résidents hexagonaux, alors que les Américains disposent d’un pouvoir d’achat plus élevé. Leur budget médian d’acquisition s’élève à 715.000 euros, soit deux fois plus que celui des Français. Ils achètent souvent leur logement sans crédit et sont ainsi épargnés par le durcissement des conditions d’octroi de prêt.

Les Libanais amoureux de la France aussi

Les Américains ne sont les pas les seuls que la pierre parisienne ne laisse pas de marbre. Le Liban arrive en deuxième position des pays les plus représentés avec 90 acquéreurs en 2023, soit 12% des achats des étrangers non-résidents à Paris, devant l’Italie (70 acquéreurs) et l’Allemagne (45).

Concernant les acquéreurs étrangers qui résident en France au moment de l’achat, les Portugais restent les premiers (1470 achats en 2023, soit 13% de cette catégorie). Ils jettent leur dévolu sur les maisons qu’ils choisissent dans 45% des cas alors que les Chinois, la deuxième nationalité la plus représentée (10% des achats de cette catégorie), ont une préférence pour les appartements (près de 90% de leurs achats). La part des acquéreurs portugais est toutefois en baisse puisqu’ils représentaient 18% des acquéreurs résidents étrangers en 2019. Les Algériens, les Tunisiens et les Roumains plébiscitent aussi la capitale.