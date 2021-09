Les aides pour les personnes âgées en perte d'autonomie

Même si la perte d'autonomie n'est pas une fatalité pour les personnes âgées, nous savons qu'avec les années, certaines diminutions ou pertes de capacités peuvent induire des bouleversements dans la vie des seniors et de leur entourage. Pour prévenir le phénomène et y répondre, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) déploie, chaque année, une campagne d'information sur les solutions et les aides à l'autonomie. La quatrième saison bat son plein depuis le mois d'aout. Elle se poursuivra jusqu'en octobre. Voici ce qu'il faut en retenir...

Les aides pour les personnes a?ge?es en perte d'autonomie - iStock-gradyreese

Des réponses concrètes à des questions courantes

Le vieillissement et la dépendance, des enjeux majeurs de notre société

« Comment puis-je être aidé(e) chez moi pour conserver mon autonomie ? » « Comment puis-je bénéficier d'un accompagnement approprié à mes besoins lorsque je vis en établissement ? » « En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d'aide et de soutien ? » ... Autant de questions que peuvent se poser les personnes avançant dans l'âge, et leurs proches. Des réponses sont apportées par la CNSA, à l'aide d'un programme court intitulé « Ensemble pour l'autonomie » qui distille au fil des épisodes, des conseils pratiques pour les séniors et leurs proches : solutions d'accompagnement, aides disponibles (allocation personnalisée d'autonomie, congé de proche aidant) etc. Ces petites vidéos de moins d'une minute, sont diffusées sur France Télévisions, et le message est également relayé au travers de chroniques radios et, pour la première fois cette année, dans la presse quotidienne régionale. Le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr continue également à jouer son rôle d'outil de référence. Il centralise toutes les informations utiles pour les personnes qui se trouvent en situation de perte d'autonomie : des informations officielles, sous forme d'articles ou de vidéos, des annuaires référençant les structures dédiées (points d'informations, établissements médicalisés etc.), un comparateur permettant d'évaluer et d'analyser les prix et les « restes à charge » de différents Ehpad, des formulaires de demandes d'aides en ligne... Et, bien sûr, dans sa vidéothèque, tous les épisodes de la série « Ensemble pour l'autonomie » !Alors qu'à l'horizon 2060, le nombre de personnes âgées dépendantes atteindrait 2.3 millions selon l'INSEE*, et que 85% des Français émettent le souhait de vieillir à leur domicile, la dépendance est devenue un enjeu majeur de notre société. Ainsi, la « dépendance d'une personne âgée » a été définie dans la loi du 24 janvier 1997 (« état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière »), et a donné naissance à la Prestation Spécifique Dépendance (PSD) remplacée ensuite par l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA). Par ailleurs, les proches aidants sont désormais également indemnisés : le montant de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA), versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), est pour l'heure fixé à 52,08 € pour un aidant qui vit seul, et à 43,83 € s'il est en couple. * INSEE : « Scénario intermédiaire des projections de dépendance ».