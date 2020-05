Les agents immobiliers en plein doute sur le marché... et sur leur activité

En attendant la reprise de leur activité le 11 mai, les agents immobiliers se montrent plutôt inquiets pour la profession et très divisés sur l'analyse du marché, selon un récent sondage.

Alors que le jour J de la reprise d'activité à grande échelle se rapproche, les agents immobiliers ne sont pas si sereins que cela à en croire un sondage mené par Opinion System, spécialiste des avis clients, auprès de 223 agences immobilières partenaires. Dans ce panel, plus d'un agent immobilier sur deux (53%) fait part de ses craintes concernant sa capacité à rebondir. Une crainte plus nette chez les agences indépendantes qui sont 61% à craindre pour leurs perspectives de développement et pour le maintien des emplois de leur structure, contre 46% pour les franchisés et affiliés.

Il est vrai que l'arrêt de l'activité a été brutal. Seules 20% des agences interrogées déclarent avoir mis en place le télétravail, quasiment autant (19%) ayant suspendu leur activité et 61% ont réduit la voilure en ayant recours au chômage partiel. Et une fois que l'activité aura repris, se posera la question de la fixation des prix. Et de ce point de vue, les avis sont très partagés prouvant la grande incertitude qui va prévaloir pendant quelque temps sur le marché immobilier comme dans bon nombre d'activités.

Crainte sur les conditions d'accès au crédit

Si des études récentes ont montré que les acheteurs s'attendaient en majorité à une baisse des prix, ils sont 45% à craindre une instabilité des prix. La crainte la plus largement partagée (70%) concerne le durcissement possible des conditions d'accès au crédit immobilier, bien plus que la remontée des taux eux-mêmes, envisagée par 39% des agents immobiliers. Au final, ils sont 46% à anticiper un durcissement du marché, dû à une baisse de confiance et à une plus grande difficulté à s'entendre entre acheteurs et vendeurs. Une rentrée immobilière qui promet d'être aussi délicate que la rentrée des classes.