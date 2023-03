Les acheteurs potentiels de ce centre équestre se transforment en squatteurs

La propriétaire d’un centre équestre a laissé des acheteurs intéressés s’installer provisoirement sur son domaine mais ils ne veulent plus partir.

Le domaine équestre Les Grands Pins, à Vidauban, dans le Var (83), est occupé par des squatteurs d’un genre nouveau. Il ne s’agit pas de personnes inconnues de la propriétaire, qui possède ce centre équestre de 20 hectares depuis 17 ans. Ces personnes s’étaient présentées comme de potentiels acquéreurs du domaine, selon Var Matin . La propriétaire pensait avoir trouvé les futurs acheteurs de son domaine et leur a fait (trop rapidement peut-être) confiance. Ceux-ci prétendaient en effet être très riches, ce qui avait rassuré la propriétaire. « Ils avaient des projets grandioses. Ils voulaient tout raser, tout reconstruire et installer un hôtel pour les personnes qui viennent faire des compétitions », justifie une salariée, contactée par Le Figaro .

Les occupants sans droit ni titre prétendent vouloir échanger avec des architectes sur place. La propriétaire les laisse alors s’installer provisoirement sur son domaine. Ils devaient verser un premier acompte mais il n’est jamais arrivé. La famille n’a plus quitté le domaine. Pire encore, elle a amené une quinzaine de chevaux et de poneys dont elle a laissé la charge aux salariés du domaine, et ce depuis le mois d’août 2022.

« Aujourd’hui je me retrouve trahie par un homme qui a prétendu acheter le domaine pour en faire un lieu encore plus grand. Il n’a jamais eu l’attention de l’acheter! Depuis le mois d’août il squatte avec sa famille ma villa sans droit ni titre! Ils ont mis leurs 15 équidés chez nous et ne les soignent ni les nourrissent! Je ne peux plus habiter chez moi! Mon beau jardin est complètement mort! On doit refuser des clients par ce que ses équidés occupent la place », se lamente la propriétaire sur la page Facebook du domaine.

Une plainte pour violation de domicile

Les employés nourrissent les animaux des squatteurs sans participation financière aucune de la part des occupants sans droit ni titre mais, ils n’ont pas le temps de les soigner et certains chevaux marchent sur leur queue, devenue trop longue, ou sont gênés par leur crinière qui leur tombe sur les yeux. « Et ils ne font pas que squatt er! , s’emporte une salariée auprès de Var Matin . À plusieurs reprises, lors de grandes compétitions équestres, ils se sont présentés comme les propriétaires légitimes .» De même, ils assurent vouloir renvoyer les salariés s’ils deviennent propriétaires du lieu puis se rétractent, créant un climat angoissant au sein du centre équestre.

Une plainte pour violation de domicile et pour atteinte à la vie privée a été déposée mi-février à la gendarmerie des Arcs-sur-Argens puis transmise au parquet du tribunal judiciaire de Draguignan. Sur sa page Facebook, la propriétaire assure que les occupants sans droit ni titre se sont enfuis, laissant toutefois 13 de leurs poneys. Ce que confirme une salariée, que Le Figaro a contactée: « Nous avons récupéré les lieux mi-février grâce à un post Facebook de la propriétaire du domaine. On aimerait clôturer le dossier avec le départ de leurs chevaux maintenant. » Surtout que les squatteurs n’en seraient pas à leur coup d’essai, selon elle. D’autres domaines auraient été victimes de leurs méfaits.

