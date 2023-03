Les acheteurs immobiliers plus hésitants que jamais avant de se lancer

Les durées de publication des petites annonces immobilières s’allongent et elles génèrent 30% de moins de contacts que par le passé.

On a tendance à dire depuis quelques mois que dans ce marché immobilier qui se retourne, ce sont désormais les acheteurs qui ont la main. Mais il faut reconnaître que pour l’instant, c’est encore surtout l’attentisme et l’indécision qui règnent en maître. Le portail immobilier Bien’Ici a ainsi établi qu’en février dernier, la durée de diffusion de ses petites annonces avait augmenté de 10 jours par rapport à l’année passée. Et dans le même temps, le nombre de contacts générés pas ces annonces chutait de 29%. Une preuve supplémentaire et chiffrée de l’attentisme du marché que ressentent la plupart des professionnels.

Prix affichés en hausse

«Le phénomène n’est pas nouveau, souligne Philippe de Lignivile, DGA de Bien’Ici. Nous avions déjà connu un premier ralentissement avec la guerre en Ukraine il y a juste un an, mouvement qui s’est accéléré cet été sous l’influence de la hausse des taux et de l’inflation. Ensuite, la fin d’année est traditionnellement calme et nous attendions un redémarrage en janvier-février, mais ce n’est pas du tout ce qui se passe.» Ce manque d’enthousiasme tient au fait que les prix affichés dans les annonces n’ont pas du tout baissé. Au contraire, ils ont même augmenté de 6% sur ce portail.

Même si les marges de négociation augmentent, bon nombre d’acheteurs potentiels préfèrent donc attendre que les prix affichés intègrent la nouvelle réalité du marché. D’autant plus que l’offre devient plus abondante. Chez Bien’Ici, le volume d’annonce a grimpé de 25% mais ce gonflement est en partie artificiel car les annonces restent en ligne nettement plus longtemps que par le passé.

Autre enseignement: c’est sur le marché des maisons que l’attentisme est le plus fort car la chute de 29% des contacts se répartit ainsi: -17% pour les appartements contre -37% pour les maisons. Et par régions, on constate aussi de sérieuses disparités: les contacts ont seulement baissé de 11,7% dans le Grand Est contre -46,2% dans les Pays de la Loire. Et lorsqu’on vend une maison dans les Pays de la Loire, c’est la double peine avec des contacts qui ont fondu de moitié. Un phénomène qui touche également les annonces de maisons en Île-de-France.