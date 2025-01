Les 7 anecdotes à connaître sur le manoir de Montretout, refuge familial des Le Pen

QG de Jean-Marie Le Pen, décédé ce mardi, et demeure historique de sa famille, le manoir de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) regorge d’histoires savoureuses.

• Une histoire d’héritage pour Jean-Marie Le Pen

En 1976, Jean-Marie Le Pen hérite du château après la mort de son propriétaire, Hubert Lambert, héritier de la famille de cimentier du même nom et très proche du fondateur du Front national (en 1972). « Hubert Lambert, qui n’est pas marié et n’a pas d’héritier, décide un jour de rédiger un testament pour faire de Jean-Marie Le Pen son légataire universel le jour où il viendrait à décéder », raconte Olivier Beaumont, journaliste au Parisien et auteur du livre «Dans l’enfer de Montretout» (Flammarion).

• Marine Le Pen, propriétaire minoritaire

Si la présidente du RN possède un patrimoine immobilier confortable de 1,29 million d’euros, elle ne possède qu’une fraction de divers biens. C’est le cas du manoir de Montretout à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), hôtel particulier de 633 m² aux 11 pièces réparties sur trois niveaux. Marine Le Pen en détient 12,5% à travers une Société civile immobilière, «Pavillon de l’Écuyer». Montant de cette part? 616.800 euros, selon la dernière déclaration de patrimoine qu’elle a publiée à l’occasion de l’élection présidentielle de 2022. La propriété était ainsi valorisée, à l’époque, près de 5 millions d’euros.

• Une bataille victorieuse en 1871

Malgré la déroute de l’armée impériale face aux Prusses, Montretout résiste. Aux dires des connaisseurs, le lieu est resté comme une victoire française. Le 19 janvier 1871, les Français font 60 prisonniers, lors de la bataille de Buzenval. Mais une fois l’armistice signé, les Prusses incendient les maisons une à une à Saint-Cloud. Seules 23 demeures furent épargnées par l’incendie, dont une dizaine dans le domaine de Montretout.

• Une porte murée par De Gaulle

La demeure familiale des Le Pen est chargée d’histoire. Le manoir de Montretout a été construit dans les années 1830 à la demande de Napoléon III qui l’offrit à son chef de cabinet, Jean-François Moquard et aurait fait cadeau d’une maison dans le parc à sa dernière maîtresse Marguerite Bellanger. Plus d’un siècle plus tard, Charles de Gaulle, qui voulut visiter le parc de Saint-Cloud jouxtant la propriété, demanda à Hubert Lambert d’y accéder par l’une des portes de leur jardin, située en contrebas de la terrasse. Mais ce royaliste et anti-gaulliste ne lui accorda pas cette faveur, raconte Olivier Beaumont. En réponse à cet affront, le Général fit cimenter la fameuse porte.

• Un œil de verre contre une urne funéraire

En pleine période de divorce avec Pierrette Le Pen, Jean-Marie a obtenu gain de cause auprès du Tribunal de grande instance de Nanterre, le 22 octobre 1985. Son ex-femme, âgée aujourd’hui de 89 ans, ne percevra pas de pension alimentaire et est même condamnée à payer 20.000 francs de dommages et intérêts à son mari de l’époque. En quittant le manoir de Montretout, Pierrette a emporté un objet indispensable pour Jean-Marie Le Pen: son œil de verre de secours. Ce dernier a gardé avec lui une monnaie d’échange non négligeable: l’urne funéraire de sa belle-mère oubliée par Pierrette dans un placard de Montretout. Un échange rocambolesque aurait eu lieu la nuit, à l’orée d’un bois, pour que chacun des ex-époux récupère son précieux objet.

• Les décès qui ont fait fuir Marine Le Pen

« Cette fois-ci, c’est terminé! Je déménage. » À l’été 2014, Marine Le Pen, en vacances en Espagne, ne décolère pas. Elle vient d’apprendre que sa chatte bengale, Artemis, restée à Saint-Cloud, a été tuée par deux chiens qui partagent les mètres carrés du jardin de Montretout. Quelques mois après que son autre chat, Balou, a subi le même sort. Prévenue par la personne chargée de garder son animal adoré, la quadragénaire prévient sa mère qu’elle va quitter la maison familiale. Ce qu’elle fera mi-septembre et s’installera à La-Celle-Saint-Cloud (Yvelines), à 10 minutes en voiture.

• Béart, Ventura, Dujardin comme voisins

Campé dans le domaine national de Saint-Cloud de plus de 8 hectares, Montretout côtoie des dizaines de demeures dont une de 320 m² (6 chambres et 10 pièces) est actuellement à vendre 3,75 millions d’euros, selon une annonce publiée par le réseau familial des Kretz . Parmi les autres résidents connus du domaine, citons Guy Béart qui y a vécu dans les années 60 puis sa fille Emmanuelle mais aussi Lino Ventura, qui habita dans un hôtel particulier construit dans le Second Empire et où il décéda en 1987. Une demeure qui fut rachetée en 2015 par Jean Dujardin.