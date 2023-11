LEP : le placement à absolument souscrire… si vous le pouvez

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Livret Epargne Populaire ou LEP est un placement de l'épargne réglementée parfois méconnu. Selon la Banque de France, 15 millions de Français sont éligibles à ce livret sous conditions de ressources, quand on recensait en mai 2023 9,7 millions de LEP seulement. Et pourtant, le LEP est un placement très attractif. Pourquoi faut-il absolument envisager ce placement ? Qui est éligible ? À quoi sert-il ? Comment en profiter au mieux ? Toutes nos explications.

Le seul placement à capital garanti qui couvre l'inflation

Le taux du LEP est depuis le 1er octobre 2023 de 6 %. Il affichait auparavant un taux de 6,1 % mais ce taux a été revu à la baisse en échange d'un relèvement du plafond de ce livret de 7 700 euros à 10 000 euros. Avec une inflation sur un an en France de 5,6 % en septembre 2023, le LEP est le seul placement à capital garanti qui couvre l'inflation. Même les instruments monétaires et des classes d'actifs comme les obligations, qui pourtant ne sont pas garantis en capital contrairement au LEP, ne peuvent généralement pas rivaliser avec le livret d'épargne populaire qui affiche un couple rendement-risque imbattable. Rappelons que vous pouvez retrouver à tout moment intactes les sommes versées sur votre LEP et que ce livret est entièrement exonéré d'imposition. Les gains ne seront donc pas taxés à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux.

Un placement accessible sous conditions de ressources

Le LEP n'est pas ouvert à tous. Il est réservé aux majeurs, domiciliés fiscalement en France, et revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains plafonds, variables selon le lieu de résidence. Il s'agit donc d'un placement sous conditions de ressources.

Pour ouvrir un LEP en 2023, vous devrez vous reporter à votre revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023).

Seuils du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour être éligible au LEP pour les résidents de métropole Nombre de parts de quotient familial Plafond de revenus 1 21.393 € 1,25 24.250 € 1,5 27.107 € 1,75 29.964 € 2 32.818 € 2,25 35.678 € 2,5 38.532 € 2,75 41.389 € 3 44.249 € 3,25 47.106 € 3,5 49.963 € 3,75 52.820 € 4 55.677 € 4,25 58.534 € 4,5 61.391 € 4,75 64.248 € 5 67.105 € 5,25 69.962 € 5,5 72.819 € 5,75 75.676 € 6 78.533 € Quart de part supplémentaire 2.857 € Demi-part supplémentaire 5.714 €

Seuils du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour être éligible au LEP pour les résidents d'Outre-mer Nombre de parts de quotient familial Guadeloupe, Martinique, Réunion Guyane Mayotte 1 25.316 € 26.466 € 39.665 € 1,25 28.340 € 30.109 € 45.122 € 1,5 31.363 € 33.751 € 50.579 € 1,75 34.220 € 36.608 € 54.808 € 2 37.077 € 39.465 € 59.137 € 2,25 39.934 € 42.322 € 63.416 € 2,5 42.791 € 45.179 € 67.695 € 2,75 45.648 € 48.036 € 71.974 € 3 48.505 € 50.893 € 76.253 € 3,25 51.362 € 53.750 € 80.532 € 3,5 54.219 € 56.607 € 84.809 € 3,75 57.243 € 59.464 € 89.090 € 4 59.933 € 62.321 € 93.369 € 4,25 62.790 € 65.178 € 97.648 € 4,5 65.647 € 68.035 € 101.927 € 4,75 68.504 € 70.892 € 106.206 € 5 71.361 € 73.749 € 110.485 € 5,25 74.218 € 76.606 € 114.764 € 5,5 77.075 € 79.463 € 119.043 € 5,75 79.932 € 82.320 € 123.322 € 6 82.789 € 85.177 € 127.601 € Quart de part supplémentaire 2.857 € 2.857 € 4.279 € Demi-part supplémentaire 5.714 € 5.714 € 8.558 €

À noter : vous pouvez conserver votre LEP si votre RFR dépasse ces plafonds au cours d'une année, à condition que votre RFR repasse en dessous l'année suivante.

Pourquoi souscrire à un livret épargne populaire ?

Le LEP est un placement sans risque rémunérateur qui pourra servir à se constituer une épargne de précaution et/ou à financer ses projets de court terme comme le remplacement de l'électro-ménager, une sortie en famille dans un parc d'attractions, un week-end en amoureux, etc.

Le plafond de 10 000 euros, assez limité même s'il a été récemment revu à la hausse, ne permettra toutefois pas forcément de conserver sur son LEP son épargne de précaution et de financer tous ses projets de court terme. L'ouverture d'un Livret A ou d'un LDDS pourra alors être envisagée en complément. Mais si vous ne deviez ouvrir qu'un livret, si vous êtes éligible, c'est au LEP qu'il faut souscrire compte tenu de son taux hyper avantageux de 6 %, contre 3 % pour le livret A et le LDDS par exemple.

Comment utiliser au mieux le LEP ?

Comme l'ensemble des livrets de l'épargne réglementée, les intérêts du LEP sont calculés par quinzaine. Pour produire des intérêts, les sommes doivent être déposées sur une quinzaine entière, d'où l'importance de placer et retirer de l'argent les « bons » jours sur son livret. Pour optimiser vos gains sur votre LEP, vous aurez tout intérêt à retirer vos sous le 1er ou le 16 du mois en cours. Si vous retirez des fonds le 30, le 31 ou le 15 du mois, les intérêts produits lors de la quinzaine écoulée sont perdus.

Vous voulez savoir combien vous avez gagné sur une quinzaine ? Multipliez le solde du compte sur la période par le taux d'intérêt appliqué au livret et divisez ensuite le résultat obtenu par 24, 24 étant le nombre total des quinzaines dans une année bancaire.

À noter : vos gains ne sont pas ajoutés tous les 15 jours. C'est au 31 décembre de chaque année que les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent au capital.